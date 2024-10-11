100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu!
Everest'in zirvesine tırmanmak için yola çıkan Andrew Sandy Irvine ve arkadaşı George Mallory, Haziran 1924'te ortadan kayboldu. Mallory'nin cesedi 25 yıl önce bulundu, ancak Irvine'e ait 100 yıldır hiçbir iz yoktu. National Geographic ekibinin yaptığı yeni bir keşif sırasında Irvine'e ait kalıntıların bulunduğu iddia edildi.
100 YIL ÖNCE KAYBOLDU
Everest Dağı'nda yapılan yeni bir keşif sırasında, 1924 yılında Everest Dağı’nda kaybolan İngiliz kâşif Andrew 'Sandy' Irvine'e ait olduğu düşünülen kalıntılar bulundu.
Irvine, 8 Haziran 1924’te, tırmanma partneri ünlü dağcı George Mallory ile birlikte dünyanın en yüksek zirvesine tırmanmaya çalışırken 22 yaşında kayboldu.
Mallory'nin kalıntıları 1999 yılında yapılan bir keşifte bulunmuşken, kaybolduğunda 22 yaşında olan Irvine'e ait bir kanıta rastlanmamıştı.