100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu!

"HİKAYESİ İLE BÜYÜDÜM"

Irvine’in yeğeninin kızı ve biyografi yazarı Julie Summers, keşfin "olağanüstü ve dokunaklı bir an" olduğunu ifade etti. Keşfin ünlü kaşifin kaybolmasının yüzüncü yılına denk gelmiş olmasına dikkat çekti.

Yedi yaşından beri babasının ona Sandy amcasını anlattığını söyleyen Julie, "Dağcılar 1999’da George Mallory'nin cesedini bulduğunda hikaye daha da gerçek oldu. O keşiften çeyrek asır sonra yeni bir şey bulunması son derece düşük bir ihtimal gibi görünüyordu. Jimmy bana botun içindeki çorabın üzerindeki etikette AC Irvine adını gördüğünü söylediğinde gözyaşlarına boğuldum."