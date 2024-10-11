100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu!

Everest'in zirvesine tırmanmak için yola çıkan Andrew Sandy Irvine ve arkadaşı George Mallory, Haziran 1924'te ortadan kayboldu. Mallory'nin cesedi 25 yıl önce bulundu, ancak Irvine'e ait 100 yıldır hiçbir iz yoktu. National Geographic ekibinin yaptığı yeni bir keşif sırasında Irvine'e ait kalıntıların bulunduğu iddia edildi.

100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu! - 1

100 YIL ÖNCE KAYBOLDU

Everest Dağı'nda yapılan yeni bir keşif sırasında, 1924 yılında Everest Dağı’nda kaybolan İngiliz kâşif Andrew 'Sandy' Irvine'e ait olduğu düşünülen kalıntılar bulundu.

Irvine, 8 Haziran 1924’te, tırmanma partneri ünlü dağcı George Mallory ile birlikte dünyanın en yüksek zirvesine tırmanmaya çalışırken 22 yaşında kayboldu.

Mallory'nin kalıntıları 1999 yılında yapılan bir keşifte bulunmuşken, kaybolduğunda 22 yaşında olan Irvine'e ait bir kanıta rastlanmamıştı.

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100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu! - 2

İSMİ YAZILI ÇORAP BULUNDU

Ancak, şimdi Irvine'in isminin yazılı olduğu bir çorap kalıntısı 100 yıllık gizemi aydınlatmış olabilir.

Keşif, National Geographic araştırmacısı Jimmy Chin ve film yapımcıları Erich Roepke ile Mark Fisher’ın da aralarında bulunduğu küçük bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu! - 3

DNA TESTİ YAPILACAK

Ekip, Irvine'in kalıntılarının, Everest'in Kuzey Yüzü altında, Central Rongbuk Buzulu’nda  bulunduğunu açıkladı. Kalıntıların 1999 yılında Mallory'nin kalıntılarının bulunduğu yerden daha düşük bir rakımda yer aldığı belirtildi. 

Bulunan parçalı kalıntılar, şu anda Everest’in kuzey tarafına tırmanma izinlerinden sorumlu olan Çin Tibet Dağcılık Derneği’nin elinde bulunuyor.

Keşif, Mallory ve Irvine’in keşif gezisini organize eden Kraliyet Coğrafya Topluluğu’na bildirildi ve topluluk, Irvine’in kimliğini doğrulamak için DNA test sonuçlarını karşılaştırmaya gönüllü oldu.

100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu! - 4

"DİĞER TÜM KEŞİFLER GÖLGESİNDE KALIR"

Jimmy Chin, keşfin önemini vurgularken, "Everest’e yapılacak her keşif gezisi Irvine ve Mallory’nin gölgesinde kalır," dedi.

Bazen hayattaki en büyük keşiflerin hiç beklemediğiniz anlarda gerçekleştiğini söyleyen Chin  "Bu, bizim ve sahadaki tüm ekibimiz için çok önemli ve duygusal bir andı ve bunun sonunda yakınlarına ve genel olarak dağcılık dünyasına huzur getirmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı. 

100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu! - 5

"HİKAYESİ İLE BÜYÜDÜM"

Irvine’in yeğeninin kızı ve biyografi yazarı Julie Summers, keşfin "olağanüstü ve dokunaklı bir an" olduğunu ifade etti. Keşfin ünlü kaşifin kaybolmasının yüzüncü yılına denk gelmiş olmasına dikkat çekti.

Yedi yaşından beri babasının ona Sandy amcasını anlattığını söyleyen Julie, "Dağcılar 1999’da George Mallory'nin cesedini bulduğunda hikaye daha da gerçek oldu. O keşiften çeyrek asır sonra yeni bir şey bulunması son derece düşük bir ihtimal gibi görünüyordu. Jimmy bana botun içindeki çorabın üzerindeki etikette AC Irvine adını gördüğünü söylediğinde gözyaşlarına boğuldum."

100 yıllık gizem çözüldü: Everest'e tırmanırken kaybolan dağcının kalıntıları bulundu! - 6

TARİH YENİDEN YAZILABİLİR

En son görüldüklerinde zirveden 240 metre uzaklıkta oldukları belirtilen ikilinin dönüş yolunda kaybolmuş olabilecekleri düşünülüyor.

Yanlarında bir adet kamera olduğu bilinen ikilinin, kamera bulunması halinde 1953'te resmi olarak zirveye tırmanan Edmund Hillary ve Tenzing Norgay'dan yaklaşık 30 yıl önce zirveye ulaştıklarını kanıtlayabilir.

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