101 yaşındaki doktor açıkladı: Uzun yaşamın 7 sırrı

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları sağlıklı ve uzun bir yaşamın formülünü ararken, 101 yaşındaki Dr. John Scharffenberg yaşamıyla bu soruya sessizce ama etkileyici bir yanıt veriyor. Çin’de 1923 yılında doğan Harvard mezunu doktor ve halk sağlığı uzmanı, ömrünü yalnızca uzatmanın değil, onu anlamlı ve sağlıklı kılmanın yollarını araştırmaya adadı.





