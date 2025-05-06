105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var

105 yaşında hayatını kaybeden ünlü Japon doktor Dr. Shigeaki Hinohara, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını ardında güçlü bir yaşam felsefesiyle bıraktı. Ona göre sağlıklı kalmanın yolu yalnızca beslenme ve egzersizden değil, zihinsel tutumdan ve hayattaki amacımızdan geçiyor.

105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var - 1

Dünyaca tanınan Japon doktor Dr. Shigeaki Hinohara, yalnızca uzun yaşamıyla değil, aktif yaşam tarzıyla da dikkat çekti. 100 yaşını geçtikten sonra bile günde 18 saate varan tempoda çalışan Dr. Hinohara, hayatının sonuna dek üretken kalmayı sürdürdü. En güçlü inançlarından biri, hiçbir zaman tamamen emekli olmamaktı.


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105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var - 2

Dr. Hinohara’ya göre modern emeklilik yaşı, insanların ortalama yaşam süresinin daha kısa olduğu dönemlerde belirlendi. Günümüzde insanların daha uzun yaşadığına dikkat çeken Hinohara, bu nedenle yaşam boyu aktif kalmanın önemine vurgu yaptı. Ona göre emeklilik yalnızca bir işten ayrılmak anlamına geliyor; kişi gönüllülük, hobi veya sosyal sorumluluklar yoluyla aktif kalmaya devam etmeli.


105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var - 3

BASİT BİR YAŞAM TARZI, BÜYÜK ETKİ

Dr. Hinohara’nın önerdiği yaşam tarzı oldukça sade: Her gün daha fazla hareket etmek, merdiven çıkmak, yürümek ve hafif egzersizlerle bedeni zinde tutmak. Diyet konusunda da gösterişli programlardan uzak duran doktor, haftada birkaç kez sebze, balık, pirinç ve yağsız etle besleniyor, Japon kültüründe yer alan "hara hachi bu" yani yüzde 80 doygunluk ilkesine sadık kalıyordu.


105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var - 4

“AMAÇ UZUN ÖMRÜN YAKITIDIR”

Dr. Hinohara'nın uzun yaşamın merkezine koyduğu bir başka unsur ise "hayattaki amaç"tı. Sabahları uyanmak için bir sebebin olması gerektiğini savunan Hinohara, insanların üretken kaldıkça hem zihinsel hem de fiziksel olarak genç kaldığına inanıyordu. "Hayatta boş durmayın" diyerek insanları sürekli öğrenmeye, katkı sağlamaya teşvik etti.

Tıbbi kariyerine rağmen Dr. Hinohara, sağlığı takıntı haline getirmenin zararlı olabileceği konusunda uyarıyordu. Küçük semptomlar karşısında paniğe kapılmak yerine, kişinin vücuduna güvenmesi gerektiğini savunuyordu. Stresin sağlığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Hinohara, sakin ve dengeli bir hayat tarzını benimsiyordu.


105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var - 5

RUH SAĞLIĞI FİZİKSEL SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ

Dr. Hinohara, sağlıklı ve uzun bir yaşamın yalnızca bedensel değil, ruhsal sağlığı da kapsadığını dile getiriyordu. Aileyle geçirilen zaman, yaratıcılık, neşe ve öğrenme gibi unsurların insanı ruhen beslediğini, bunun da yaşam kalitesini artırdığını savunuyordu.


105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var - 6

105 yıl boyunca yaşamın her anını dolu dolu yaşayan Dr. Shigeaki Hinohara’nın önerileri, günümüz dünyasında uzun ve sağlıklı yaşam arayışında olan herkes için ilham verici nitelikte.

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