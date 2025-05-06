105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var

“AMAÇ UZUN ÖMRÜN YAKITIDIR”

Dr. Hinohara'nın uzun yaşamın merkezine koyduğu bir başka unsur ise "hayattaki amaç"tı. Sabahları uyanmak için bir sebebin olması gerektiğini savunan Hinohara, insanların üretken kaldıkça hem zihinsel hem de fiziksel olarak genç kaldığına inanıyordu. "Hayatta boş durmayın" diyerek insanları sürekli öğrenmeye, katkı sağlamaya teşvik etti.



Tıbbi kariyerine rağmen Dr. Hinohara, sağlığı takıntı haline getirmenin zararlı olabileceği konusunda uyarıyordu. Küçük semptomlar karşısında paniğe kapılmak yerine, kişinin vücuduna güvenmesi gerektiğini savunuyordu. Stresin sağlığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Hinohara, sakin ve dengeli bir hayat tarzını benimsiyordu.





