105 yaşında Japon doktorun uzun ömür kuralı: 7 basit yöntemi var
105 yaşında hayatını kaybeden ünlü Japon doktor Dr. Shigeaki Hinohara, uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını ardında güçlü bir yaşam felsefesiyle bıraktı. Ona göre sağlıklı kalmanın yolu yalnızca beslenme ve egzersizden değil, zihinsel tutumdan ve hayattaki amacımızdan geçiyor.
Dünyaca tanınan Japon doktor Dr. Shigeaki Hinohara, yalnızca uzun yaşamıyla değil, aktif yaşam tarzıyla da dikkat çekti. 100 yaşını geçtikten sonra bile günde 18 saate varan tempoda çalışan Dr. Hinohara, hayatının sonuna dek üretken kalmayı sürdürdü. En güçlü inançlarından biri, hiçbir zaman tamamen emekli olmamaktı.