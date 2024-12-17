11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi!

HİPERTRİKOZ NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipertrikoz, vücudun alışılmadık bölgelerinde aşırı kıl büyümesiyle tanımlanan nadir bir durum. 5 cm'ye kadar ince kılların büyümesine neden olabilen bu hastalık, yüz, kollar ve vücudun diğer bölgelerinde görülebilmekte. Ancak şu anda hipertrikoz için bilinen bir tedavi bulunmamakta.