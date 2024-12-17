11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi!
İspanya’da geçen yıldan bu yana bebeklerde "kurt adam sendromu" olarak da bilinen 11 hipertrikoz vakası tespit edildi. Vakaların tamamında, ebeveynlerin minoksidil etken maddeli saç dökülmesini önleyen spreyler kullandığı tespit edildi.
İspanya Navarra Farmakovijilans Merkezi'nin raporuna göre, 2023 yılından bu yana İspanya genelinde "kurt adam sendromu" olarak bilinen 11 hipertrikoz vakası kaydedildi.
İncelemeler, bebeklerin ebeveynlerinin, saç dökülmesini önlemek için yüzde 5 topikal minoksidil içeren reçetesiz satılan bir sprey kullandığını ortaya çıkardı.