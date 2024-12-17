11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi!

İspanya’da geçen yıldan bu yana bebeklerde "kurt adam sendromu" olarak da bilinen 11 hipertrikoz vakası tespit edildi. Vakaların tamamında, ebeveynlerin minoksidil etken maddeli saç dökülmesini önleyen spreyler kullandığı tespit edildi.

11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi! - 1

İspanya Navarra Farmakovijilans Merkezi'nin raporuna göre, 2023 yılından bu yana İspanya genelinde "kurt adam sendromu" olarak bilinen 11 hipertrikoz vakası kaydedildi.

İncelemeler, bebeklerin ebeveynlerinin, saç dökülmesini önlemek için yüzde 5 topikal minoksidil içeren reçetesiz satılan bir sprey kullandığını ortaya çıkardı.

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11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi! - 2

MİNOKSİDİL NEDİR, NASIL ETKİLİYOR?

Minoksidil, saç dökülmesini yavaşlatmak ve saç büyümesini teşvik etmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir ilaç. Ancak bu durum, ilacın ebeveynlerden bebeklere cilt teması ya da oral yolla geçtiğini düşündürüyor.

11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi! - 3

HİPERTRİKOZ NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipertrikoz, vücudun alışılmadık bölgelerinde aşırı kıl büyümesiyle tanımlanan nadir bir durum. 5 cm'ye kadar ince kılların büyümesine neden olabilen bu hastalık, yüz, kollar ve vücudun diğer bölgelerinde görülebilmekte. Ancak şu anda hipertrikoz için bilinen bir tedavi bulunmamakta.

11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi! - 4

SPREYİ BIRAKINCA SEMPTOMLAR GERİLEDİ 

2023'te İspanya’da dikkat çeken bir vaka, iki ay boyunca aşırı kıllanma sorunu yaşayan bir bebeği gündeme getirdi. Soruşturma, bebeğin babasının kellik tedavisi için yüzde 5'lik topikal minoksidil kullandığını ortaya çıkardı.

Tedavinin kesilmesiyle bebeğin semptomlarının tamamen gerilediği belirtildi. İspanya’da bildirilen diğer tüm vakalarda da benzer şekilde, minoksidil kullanımının bırakılmasıyla semptomlar azaldı.

11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi! - 5

UZMANLARDAN UYARI!

Sağlık uzmanları, minoksidilin özellikle bebeklerin sağlığı için tehlikeli olabileceği konusunda ebeveynleri uyardı. Bebeklerin hassas ciltleri nedeniyle ilacın kolayca emilebildiğine dikkat çeken uzmanlar, ilacın kullanıldığı bölgelerden bebeklerin uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.

11 bebekte "Kurt Adam Sendromu" görüldü: Sebebi ebeveynlerin kullandığı saç spreyi! - 6

UYARILAR YER ALACAK

Avrupa Farmakovijilans Risk Değerlendirme Komitesi, bebeklerde minoksidil maruziyetine bağlı risklere karşı ürün bilgilerini güncellemeye karar verdi. Bu kapsamda, prospektüslerde bebeklerde aşırı kıllanma riskine dair uyarılar yer alacak.

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