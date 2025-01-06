11 dakika ölü kaldı! Sağlık görevlisi ölüm anını anlattı

SAATLERCE KOMADA KALDI

Genç adam, yoğun bakım ünitesinde entübe halde uyanmadan önce hastanede yaklaşık sekiz saat komada kaldı.

Ne kadar süredir hastanede yattığının farkında olmayan Tapp, sadece birkaç saat orada kaldığını öğrenince şaşırdığını söyledi.

Tapp, "Birisi bana bunun beş yıl ya da on yıl olduğunu söyleseydi, kesinlikle inanırdım." diye konuştu.