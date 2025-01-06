11 dakika ölü kaldı! Sağlık görevlisi ölüm anını anlattı
Kanada'da yaşayan Adam Tapp isimli sağlık görevlisi, vücudunu elektrik çarptıktan sonra 11 dakika boyunca ölü kaldı. O anları, "Sanki vücudumdaki her bir hücre parçalanıyormuş gibi yoğun bir acı hissettim." ifadeleriyle aktaran Tapp, ölüm anında yaşadığı fiziksel ve ruhsal deneyimi anlattı. Genç adam, hastanede yaklaşık sekiz saat komada kaldıktan sonra hayata yeniden gözlerini açtı. İkinci kez dünyaya gelen Tapp için yaşadıkları, unutulmaz bir deneyim oldu.
11,5 DAKİKA SÜREN ÖLÜM
Kanada'da 11 dakika boyunca ölü kalan bir sağlık görevlisi, ölümden dönme deneyimini anlattı.
Adam Tapp isimli genç adam, 2018 yılında nasıl 11 buçuk dakika boyunca ölü kaldığını ve bu sırada hissettiklerini aktardı.