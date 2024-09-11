11 Eylül 2001 saldırılarında yaşananlar: İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu?
ABD'ye yönelik en büyük terör saldırısı olarak anılan 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 23 yıl geçti. ABD'de her yıl 11 Eylül terör saldırılarının yıl dönümünde kurbanlar için anma töreni düzenleniyor. Peki, İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu?
Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.
Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.