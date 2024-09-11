11 Eylül 2001 saldırılarında yaşananlar: İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu?

ABD'ye yönelik en büyük terör saldırısı olarak anılan 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 23 yıl geçti. ABD'de her yıl 11 Eylül terör saldırılarının yıl dönümünde kurbanlar için anma töreni düzenleniyor. Peki, İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu?

11 Eylül 2001 saldırılarında yaşananlar: İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu? - 1

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

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11 Eylül 2001 saldırılarında yaşananlar: İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu? - 2

SALDIRILARDA YAŞANANLAR

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03’te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

11 Eylül 2001 saldırılarında yaşananlar: İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu? - 3

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül 2001 saldırılarında yaşananlar: İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu? - 4

11 EYLÜL SALDIRILARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

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