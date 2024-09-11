11 Eylül 2001 saldırılarında yaşananlar: İkiz kuleler ne zaman, nasıl vuruldu?

SALDIRILARDA YAŞANANLAR

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03’te canlı yayında güney kulesine çarptı.



İkiz Kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.



