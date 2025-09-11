11 Eylül 2001'de ne olmuştu? 11 Eylül saldırısının dünyaya etkileri
ABD'de İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine ve ABD Savunma Bakanlığı binasına yapılan saldırılar ardından dünyadaki düzen büyük ölçüde değişti. Yaşanan saldırılar ardından ABD yeni politikalarıyla Afganistan ve Irak bölgesinde savaşlara girişti. Bölgede yankısı sürerken, yaşanılanlar geri döndürülemez gelişmelere de yol açtı. İşte, 11 Eylül saldırılarında yaşananlar...
11 Eylül 2001 yılında ABD'deki iki farklı noktaya yapılan saldırılar, kaçırılan yolcu uçakları ile gerçekleştirildi. 19 terörist tarafından San Francisco ve Los Angelas'a giden 4 yolcu uçağı kaçırıldı. İkisi, Dünya Ticaret Merkezine, biri ise Pentagon'a isabet etti. Son uçak ise F-16 tarafından düşürülmüştü. 11 Eylül'ün etkileri neler oldu?