11 Eylül 2001'de ne olmuştu? 11 Eylül saldırısının dünyaya etkileri

ABD'de İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezine ve ABD Savunma Bakanlığı binasına yapılan saldırılar ardından dünyadaki düzen büyük ölçüde değişti. Yaşanan saldırılar ardından ABD yeni politikalarıyla Afganistan ve Irak bölgesinde savaşlara girişti. Bölgede yankısı sürerken, yaşanılanlar geri döndürülemez gelişmelere de yol açtı. İşte, 11 Eylül saldırılarında yaşananlar...

11 Eylül 2001'de ne olmuştu? 11 Eylül saldırısının dünyaya etkileri - 1

11 Eylül 2001 yılında ABD'deki iki farklı noktaya yapılan saldırılar, kaçırılan yolcu uçakları ile gerçekleştirildi. 19 terörist tarafından San Francisco ve Los Angelas'a giden 4 yolcu uçağı kaçırıldı. İkisi, Dünya Ticaret Merkezine, biri ise Pentagon'a isabet etti. Son uçak ise F-16 tarafından düşürülmüştü. 11 Eylül'ün etkileri neler oldu?

DÜNYA HABERLERİ

11 Eylül 2001'de ne olmuştu? 11 Eylül saldırısının dünyaya etkileri - 2

11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?

ABD'nin ekonomik anlamda kalbi olarak nitelendirilen New York'ta 11 Eylül 2001 günü İkiz Kuleler yani Dünya Ticaret Merkezine yönelik terör saldırıları yapıldı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağı kaçırıldı. Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, saat 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı. Diğer yandan United Airlines'a ait kaçırılan diğer uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra canlı yayın esnasında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan son uçak, Pensilvanya eyaleti kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül 2001'de ne olmuştu? 11 Eylül saldırısının dünyaya etkileri - 3

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırganın dışında New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıların ardından ABD, “terörle mücadele” politikası adı altında başta Afganistan ve Irak olmak üzere dünya genelinde başlattığı savaşlarda yaklaşık 5 trilyon dolar harcadı.

Bu süreçte 7 binden fazla ABD askeri, 8 binden fazla ABD ordusu ile çalışan özel firma mensubu ve çoğu Irak ve Afganistan’da bulunan, dünya genelinde 2 milyona yakın sivil hayatını kaybetti.

Ek olarak savaş bölgelerinden dönen ABD askerlerinden yaklaşık 30 bini yaşadıkları travmalar nedeniyle intihar etti.

11 Eylül 2001'de ne olmuştu? 11 Eylül saldırısının dünyaya etkileri - 4

11 EYLÜL'ÜN ETKİLERİ

Saldırılar ardından başlatılan terörle mücadele dı altındaki faaliyetlerle ABD özellikle İslam coğrafyasına yönelik tehdit ve baskılarını artırdı. ilk olarak 11 Eylül saldırılarından sorumlu tuttuğu El-Kaide örgütünü kollamakla suçladığı Afganistan’daki Taliban yönetimine savaş açtı.

Afganistan’ı vurmaya başlayan ABD, kısa zamanda Taliban yönetimini şehirden çıkardı. Ancak akabinde yönetime getirilen ABD destekli iktidarlar, ülkede istikrar ve refahı sağlayamayınca halk arasında ABD işgaline yönelik direniş son bulmadı.

2002’lerden sonra kırsal kesimlerde Taliban’ın toparlanmaya başladı ve ABD, tarihinin en uzun savaşını yaşamış oldu. Taliban’ın, yaklaşık 20 yıl sonra 15 Ağustos 2021'de ülkenin başkenti Kabil’i tekrar ele geçirmesi ile ABD güçleri 30 Ağustos 2021’de son askeri varlığını tahliye etti.

20 yıl süren işgalden geriye, 250 binden fazla kayıp ile 4 milyonu ülke içinde yerinden edilmiş halk olmak üzere 2,6 milyonu dış ülkelerde bulunan Afgan mülteci sorunu kaldı.

Afganistan işgali sırasında ABD, 20 Mart 2003’te Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan, El-Kaide örgütüne destek vermek ve elinde toplu imha silahları bulundurmak suçlamasıyla Saddam Hüseyin’in liderliğindeki Irak’a da savaş açtı.

ABD, Irak’a girerek Saddam rejimini devirdi. 8 yıl 8 aydan daha fazla bir süre Irak’ta güçlerini bulunduran ABD, 18 Aralık 2011’de Irak’tan resmen çekildi.

ABD’nin işgali sırasında, yapılan araştırmalara göre, Irak’ta 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetti, BM verilerine göre nüfusun yüzde 16’sına denk gelen 4,7 milyon Iraklı, savaş nedeniyle yer değiştirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER