11 Eylül 2001'de ne olmuştu? 11 Eylül saldırısının dünyaya etkileri

11 EYLÜL'ÜN ETKİLERİ

Saldırılar ardından başlatılan terörle mücadele dı altındaki faaliyetlerle ABD özellikle İslam coğrafyasına yönelik tehdit ve baskılarını artırdı. ilk olarak 11 Eylül saldırılarından sorumlu tuttuğu El-Kaide örgütünü kollamakla suçladığı Afganistan’daki Taliban yönetimine savaş açtı.



Afganistan’ı vurmaya başlayan ABD, kısa zamanda Taliban yönetimini şehirden çıkardı. Ancak akabinde yönetime getirilen ABD destekli iktidarlar, ülkede istikrar ve refahı sağlayamayınca halk arasında ABD işgaline yönelik direniş son bulmadı.



2002’lerden sonra kırsal kesimlerde Taliban’ın toparlanmaya başladı ve ABD, tarihinin en uzun savaşını yaşamış oldu. Taliban’ın, yaklaşık 20 yıl sonra 15 Ağustos 2021'de ülkenin başkenti Kabil’i tekrar ele geçirmesi ile ABD güçleri 30 Ağustos 2021’de son askeri varlığını tahliye etti.



20 yıl süren işgalden geriye, 250 binden fazla kayıp ile 4 milyonu ülke içinde yerinden edilmiş halk olmak üzere 2,6 milyonu dış ülkelerde bulunan Afgan mülteci sorunu kaldı.



Afganistan işgali sırasında ABD, 20 Mart 2003’te Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan, El-Kaide örgütüne destek vermek ve elinde toplu imha silahları bulundurmak suçlamasıyla Saddam Hüseyin’in liderliğindeki Irak’a da savaş açtı.



ABD, Irak’a girerek Saddam rejimini devirdi. 8 yıl 8 aydan daha fazla bir süre Irak’ta güçlerini bulunduran ABD, 18 Aralık 2011’de Irak’tan resmen çekildi.



ABD’nin işgali sırasında, yapılan araştırmalara göre, Irak’ta 1 milyondan fazla sivil hayatını kaybetti, BM verilerine göre nüfusun yüzde 16’sına denk gelen 4,7 milyon Iraklı, savaş nedeniyle yer değiştirdi.