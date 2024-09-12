11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana

Dünyayı sarsan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 23 yıl geçti.. Amerika Birleşik Devletleri'ni kalbinden vuran saldırılarda hayatını kaybedenler Pentagon, New York ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. New York'taki törendee, Başkan Joe Biden, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump yan yanaydı.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 1

Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısının üzerinden 23 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren saldırıların yıldönümünde her yıl olduğu gibi üç ayrı adreste tören vardı.

DÜNYA HABERLERİ

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 2

ABD Başkanı Joe Biden, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump New York'taki törende yan yana görüntülendi.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 3

Tören başlamadan önce 5 Kasım başkanlık seçimleri için dün gece ilk kez canlı yayın tartışmasına çıkan Harris ve Trump'ın tokalaşarak birbirini selamlaması dikkati çekti.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 4

İki siyasetçinin arasında eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg yer aldı. Trump törene, Başkan Yardımcısı James David Vance'le birlikte katıldı.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 5

Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 6

23 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'nin yükseldiği New York'ta siren sesleri yükseldi.

11 Eylül saldırısının binlerce kurbanının adı tek tek okundu.

Daha sonra Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve yardımcısı Vance, New York itfaiyesini ziyaret etti.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 7

Amerikan Savunma Bakanlığı da saldırının adreslerinden biriydi.

Pentagon'un duvarına her yıl olduğu gibi devasa Amerikan bayrağı asıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu. 

Savunma Bakanı Lloyd Austin de törene katılanlar arasındaydı.

Başkan Biden ve Kamala Harris hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazıldığı alanı ziyaret etti.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 8

Dördüncü uçağın düştüğü Pensilvanya'da da aileler kaybettiklerini anmak için toplandı.

New York Borsası'nda da saldırılarda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 9

11 Eylül, Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi evinde vuran en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti.

Teröristler tarafından kaçırılan dört uçaktan ikisi, Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı.

Döndüncü uçak Pensilvanya'da düştü.
Yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü saldırıların sorumluluğunu Usame Bin Ladin ve örgütü El Kaide üstlendi.

11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 10
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 11
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 12
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 13
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 14
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 15
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 16
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 17
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 18
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 19
11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana - 20
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