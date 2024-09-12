11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana

11 Eylül, Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi evinde vuran en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti.



Teröristler tarafından kaçırılan dört uçaktan ikisi, Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı.



Döndüncü uçak Pensilvanya'da düştü.

Yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü saldırıların sorumluluğunu Usame Bin Ladin ve örgütü El Kaide üstlendi.