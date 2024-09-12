11 Eylül saldırılarının 23. yılı: Biden, Harris ve Trump yan yana
Dünyayı sarsan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 23 yıl geçti.. Amerika Birleşik Devletleri'ni kalbinden vuran saldırılarda hayatını kaybedenler Pentagon, New York ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. New York'taki törendee, Başkan Joe Biden, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump yan yanaydı.
Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısının üzerinden 23 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren saldırıların yıldönümünde her yıl olduğu gibi üç ayrı adreste tören vardı.