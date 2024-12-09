11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz

11 gün uyumazsanız ne olur? Merak edilen bu soru 17 yaşındaki Randy Gardner'in cesur deneyi sonrasında yanıt buldu. Gardner, uyku yoksunluğu konusunda tarihteki en ünlü deneylerden birine konu olmuştur. 1964 yılında yapılan deney ile birlikte, bilimsel olarak belgelenmiş en uzun süre uyumama rekorunu kırıldı ve Gardner tam 11 gün (264 saat) boyunca uyanık kaldı.

11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz - 1

Deney, San Diego'da lise bilim fuarı projesi kapsamında gerçekleştirilmiş ve Gardner'in sağlık durumunu gözlemlemek için Stanford Üniversitesi'nden Dr. William Dement de dahil olmak üzere uzmanlar yer almıştır.

Deney sırasında Gardner'in yaşadığı etkileri doktoru şöyle sıraladı;

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11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz - 2

KISA SÜREDE ZİHİNSEL BOZULMA

Gardner, kısa süre içinde hafıza sorunları, dikkat eksikliği ve mantıklı düşünmede zorluklar yaşadı.

11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz - 3

GÖRSEL VE İŞİTSEL HALÜSİNASYON

2. haftaya doğru görsel ve işitsel halüsinasyonlar başladı. Örneğin, Gardner bir duvar saatini insan olarak görmeye başladı.

11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz - 4

KONUŞMA BOZUKLUĞU

Koordinasyon kaybı, konuşma bozukluğu ve güçsüzlük gibi semptomlar ortaya çıktı.

11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz - 5

DUYGUSAL KARARSIZLIK

Gardner, artan sinirlilik ve duygusal kararsızlık sergiledi.

11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz - 6

KALICI SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYABİLİRSİNİZ

Gardner, 11 günlük deneyden sonra 14 saat uyuyarak toparlanmaya başlamıştır. Deney, uzun süreli uykusuzluğun ciddi bilişsel ve fiziksel etkilerini gösterse de, kalıcı bir zarar bırakmamıştır.

Ancak bu, herkes için geçerli olmayabilir; uzun süreli uykusuzluk genellikle sağlık üzerinde kalıcı olumsuz etkilere yol açar.

11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz - 7

Bu deney, uyku yoksunluğunun insan beyni ve vücudu üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir referans olmuştur.

Ancak etik kurallar nedeniyle benzer deneylerin yapılması bugün tartışmalıdır.

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