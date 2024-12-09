11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz

KALICI SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYABİLİRSİNİZ

Gardner, 11 günlük deneyden sonra 14 saat uyuyarak toparlanmaya başlamıştır. Deney, uzun süreli uykusuzluğun ciddi bilişsel ve fiziksel etkilerini gösterse de, kalıcı bir zarar bırakmamıştır.



Ancak bu, herkes için geçerli olmayabilir; uzun süreli uykusuzluk genellikle sağlık üzerinde kalıcı olumsuz etkilere yol açar.