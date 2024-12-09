11 gün uyumazsanız ne olur? Duvar saatini insan olarak görebilirsiniz
11 gün uyumazsanız ne olur? Merak edilen bu soru 17 yaşındaki Randy Gardner'in cesur deneyi sonrasında yanıt buldu. Gardner, uyku yoksunluğu konusunda tarihteki en ünlü deneylerden birine konu olmuştur. 1964 yılında yapılan deney ile birlikte, bilimsel olarak belgelenmiş en uzun süre uyumama rekorunu kırıldı ve Gardner tam 11 gün (264 saat) boyunca uyanık kaldı.
Deney, San Diego'da lise bilim fuarı projesi kapsamında gerçekleştirilmiş ve Gardner'in sağlık durumunu gözlemlemek için Stanford Üniversitesi'nden Dr. William Dement de dahil olmak üzere uzmanlar yer almıştır.
Deney sırasında Gardner'in yaşadığı etkileri doktoru şöyle sıraladı;