11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede?

Amerikalı gazeteci Austin Tice, Ağustos 2012'de Suriye'ye yaptığı bir haber gezisi sırasında esir alındı.

Beşar Rejimi devrildi ancak Tice'tan hala bir haber yok.

Reuters'a konuşan bir mevcut ve üç eski ABD yetkilisi ile olay hakkında bilgi sahibi bir kişi, eski bir deniz piyadesinin hücresinden kaçmayı başardığını söyledi.

Yetkililer, Tice'ın 2013'teki kaçışının ilk kez burada rapor edildiğini ve Amerikalı'nın kaybolduktan sonra kamuoyunda ilk kez görüldüğünü söyledi.