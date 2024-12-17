11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede?

Suriye'ye 2012 yılında yaptığı bir haber gezisi sırasında esir alınan Amerikalı gazeteci Austin Tice için arama çalışmaları sürüyor. ABD'li yetkililer, Tice'nin 2013 yılında hapishaneden kaçmasının, gazetecinin Esad'a bağlı güçler tarafından tutulduğuna dair elindeki en güçlü kanıt olduğunu söylüyor.

11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede? - 1

Amerikalı gazeteci  Austin Tice, Ağustos 2012'de Suriye'ye yaptığı bir haber gezisi sırasında esir alındı.

Beşar Rejimi devrildi ancak Tice'tan hala bir haber yok.

Reuters'a konuşan bir mevcut ve üç eski ABD yetkilisi ile olay hakkında bilgi sahibi bir kişi, eski bir deniz piyadesinin hücresinden kaçmayı başardığını söyledi.

Yetkililer, Tice'ın 2013'teki kaçışının ilk kez burada rapor edildiğini ve Amerikalı'nın kaybolduktan sonra kamuoyunda ilk kez görüldüğünü söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede? - 2

ÖLÜP ÖLMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Tice, Esad'ın devrilmesinin ardından büyük bir insan avının odağı haline geldi.

Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) başını çektiği isyancılar, Esad'ın siyasi muhalifleri, sıradan sivilleri ve yabancıları tuttuğu Şam'daki hapishanelerden binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Ancak Tice henüz bulunamadı. ABD'li bir yetkili, nerede olduğuna dair güvenilir bir ipucu olmadığını ancak öldüğüne dair de net bir kanıt bulunmadığını söyledi.

11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede? - 3

EN GÜÇLÜ KANIT

ABD'li yetkililer, Tice'nin 2013 yılında hükümet yanlısı bir milis tarafından tutulduğuna inanılan hapishaneden kaçmasının, ABD hükümetinin Tice'nin Esad'a bağlı güçler tarafından tutulduğuna dair elindeki en güçlü kanıt olduğunu söylüyor. 

Bu durum yıllar boyunca Amerikalı yetkililerin Esad hükümetine konuyla ilgili doğrudan baskı yapmasına olanak sağladı.

Beyaz Saray bu haber için yorum yapmayı reddetti. CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve FBI (Federal Soruşturma Bürosu) da yorum taleplerine yanıt vermedi. 

11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede? - 4

"TANINMIŞ BİR AİLENİN EVİNE GİRDİ"

Tice kaçtığında, Mezze mahallesinde yaşayan insanlar tarafından sokakta dolaşırken görüldü.

Kaçışla ilgili bilgi sahibi bir kişi, Tice'nin, güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan tanınmış bir Suriyeli ailenin evine girdiğini söyledi.

Bir mevcut ve bir eski ABD yetkilisi, Tice'ın kaçışından kısa bir süre sonra yeniden yakalandığını bildirdi.

ABD'li yetkililer Tice'ın kaçtıktan sonra doğrudan Esad'a bağlı güçler tarafından kaçırılmış olabileceğine inanıyor. Kaçış hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, Tice'ın sonraki yıllarda birkaç farklı hükümet istihbarat kurumu arasında gidip geldiğini dile getirdi.

11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede? - 5

İKİNCİ GÖRÜLÜŞÜ

ABD'li bir yetkili ve ihbarı bilen bir kişi, eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2016 yılında Tice'ın bilinmeyen bir hastalığı nedeniyle tedavi görmek üzere Şam'da bir hastaneye götürüldüğüne dair bir başka ihbar aldığını ve bunun Tice'ın bilinen ikinci görülmesi olduğunu söyledi.

Ancak mevcut ABD'li yetkililer bu rapora, 2013'teki kaçışı kadar güvenmiyor.

Yıllar boyunca Tice'ın bulunması için çaba gösteren ailesi, Tice'ın serbest bırakılmasına öncelik vermediğini söyledikleri ABD hükümetinden duydukları hayal kırıklığını kamuoyu önünde dile getirdi.

11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede? - 6

"HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Şimdi Tice'ın özgürlüğünü kutlayabilmek umuduyla Washington'da bir araya geliyorlar.

ABD Başkanı Joe Biden, “Hayatta olduğuna inanıyoruz. Onu geri getirebileceğimizi düşünüyoruz, ancak henüz buna dair doğrudan bir kanıtımız yok” açıklamasını yaptı.

Son 12 yılda FBI, Dışişleri Bakanlığı ve CIA de dahil olmak üzere ABD kurumları Tice hakkında binlerce ipucu topladı.

Ancak çoğunu doğrulamak neredeyse imkansız.

11 yıl öncesinden ipucu bulundu: Suriye zindanından kaçan ABD'li gazeteci nerede? - 7
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