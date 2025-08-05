114 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı: Japonya'nın en yaşlı insanı

AKTİF BİR YAŞAM, SADE BİR RUTİN

Bugün ailesiyle birlikte yaşayan Kagawa’nın günlük rutini oldukça canlı. Günlük gazete okuyor, güncel gelişmeleri takip ediyor, hat sanatı ile ilgileniyor ve haftada iki gün bir kreşte vakit geçiriyor. Beslenmesinde ise üç küçük porsiyonla dengeli bir diyet izliyor.



Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise cevabı oldukça basit:



“Hiçbir sırrım yok. Her gün oynuyorum. Enerjim en büyük varlığım. Sevdiğim şeyleri yapıyorum, özgürüm ve bağımsızım.”





