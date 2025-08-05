114 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı: Japonya'nın en yaşlı insanı

Osaka doğumlu emekli kadın doğum doktoru Shigeko Kagawa, 114 yaşına girerek Japonya’nın yaşayan en yaşlı kişisi oldu. Uzun ömrünün sırrı sorulduğunda ise mütevazı bir yanıt verdi.

114 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı: Japonya'nın en yaşlı insanı - 1


Japonya, uzun ömürlü bireyleriyle tanınan bir ülke. Bu geleneği sürdüren isim ise 114 yaşındaki Shigeko Kagawa oldu. Kagawa, selefi Miyoko Hiroyasu’nun yakın zamanda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin yaşayan en yaşlı insanı unvanını aldı.

28 Mayıs 1911’de Japonya’da dünyaya gelen Kagawa, tıp eğitimini Osaka Kadın Tıp Fakültesi’nde (günümüzde Kansai Tıp Üniversitesi) tamamladı. Kadın doktorların nadir olduğu bir dönemde mesleğe adım atan Kagawa, II. Dünya Savaşı sırasında Osaka’daki bir hastanede görev yaptı.

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114 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı: Japonya'nın en yaşlı insanı - 2

Savaştan sonra kadın doğum uzmanı ve jinekolog olarak kendi kliniğini işleten Kagawa, özellikle gece gelen doğum çağrılarına kayıtsız kalmayarak yüzlerce anneye destek verdi. 86 yaşına kadar aktif şekilde çalışan Kagawa, emeklilik sonrası da sosyal yaşamdan kopmadı.

2021 yılında, 109 yaşındayken Tokyo Olimpiyat Meşale Bayrak Yarışı’na katılarak meşale taşıyan en yaşlı kişi unvanını aldı. Tekerlekli sandalye ile yarışa katılan Kagawa’nın coşkusu ve enerjisi, onu izleyen herkesi etkiledi.

114 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı: Japonya'nın en yaşlı insanı - 3

AKTİF BİR YAŞAM, SADE BİR RUTİN

Bugün ailesiyle birlikte yaşayan Kagawa’nın günlük rutini oldukça canlı. Günlük gazete okuyor, güncel gelişmeleri takip ediyor, hat sanatı ile ilgileniyor ve haftada iki gün bir kreşte vakit geçiriyor. Beslenmesinde ise üç küçük porsiyonla dengeli bir diyet izliyor.

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise cevabı oldukça basit:

“Hiçbir sırrım yok. Her gün oynuyorum. Enerjim en büyük varlığım. Sevdiğim şeyleri yapıyorum, özgürüm ve bağımsızım.”


114 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı: Japonya'nın en yaşlı insanı - 4

Gençliğinde araba yaygın olmadığı için hastalarına yürüyerek ulaşan Kagawa’nın bu alışkanlığı, aktif bir yaşam tarzı sürmesine katkıda bulundu. Bugün hâlâ hareketli kalmayı, zihinsel olarak aktif olmayı ve yeni deneyimlere açık olmayı öneriyor.

114 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı: Japonya'nın en yaşlı insanı - 5

JAPONYA'DA UZUN YAŞAM

Japonya’da 65 yaş üstü 36 milyon kişi, toplam nüfusun yaklaşık %29’unu oluşturuyor. 2024 yılı Eylül verilerine göre ülkede 95 binin üzerinde 100 yaş üstü birey yaşıyor.

Shigeko Kagawa'nın hikâyesi sadece uzun yaşamın değil, aynı zamanda anlamlı bir hayatın, topluma hizmetin ve pozitif bir yaşam bakış açısının da örneği olarak ulusal bir ilhama dönüşmüş durumda.

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