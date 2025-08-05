114 yaşındaki kadının uzun yaşam sırrı: Japonya'nın en yaşlı insanı
Osaka doğumlu emekli kadın doğum doktoru Shigeko Kagawa, 114 yaşına girerek Japonya’nın yaşayan en yaşlı kişisi oldu. Uzun ömrünün sırrı sorulduğunda ise mütevazı bir yanıt verdi.
Japonya, uzun ömürlü bireyleriyle tanınan bir ülke. Bu geleneği sürdüren isim ise 114 yaşındaki Shigeko Kagawa oldu. Kagawa, selefi Miyoko Hiroyasu’nun yakın zamanda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin yaşayan en yaşlı insanı unvanını aldı.
28 Mayıs 1911’de Japonya’da dünyaya gelen Kagawa, tıp eğitimini Osaka Kadın Tıp Fakültesi’nde (günümüzde Kansai Tıp Üniversitesi) tamamladı. Kadın doktorların nadir olduğu bir dönemde mesleğe adım atan Kagawa, II. Dünya Savaşı sırasında Osaka’daki bir hastanede görev yaptı.