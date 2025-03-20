117 yaşına kadar yaşayan dünyanın en yaşlı insanı: Uzun ömrünün sırrı buymuş

YOĞURT

Süper asırlık bu adam, sağlıklı mikrobiyomunun sırrı olabilecek yoğurdu yemeyi severdi. Araştırmacılara göre, insanların bağırsaklarındaki bakterileri ifade eden mikrobiyotası bir bebeğin mikrobiyotasını yansıtıyordu. Diyet seçimlerinin, genel bağırsak sağlığı için harikalar yaratan sağlıklı bağırsak bakterilerini desteklemeye yardımcı olduğunu düşünüyorlar.



Araştırmacılar, yayınlanan makalelerinde "Mikroorganizmalar, yalnızca vücudumuzun metabolit bileşimini değil, aynı zamanda iltihaplanmayı, bağırsak geçirgenliğini, bilişi ve kemik ve kas sağlığını da belirlemede kritik öneme sahiptir" diye yazıyor.





