117 yaşına kadar yaşayan dünyanın en yaşlı insanı: Uzun ömrünün sırrı buymuş
Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera, 117 yaşında İspanya'da hayatını kaybetti. Araştırmacılar onun yaşam tarzını, Akdeniz diyetini, yoğurda olan sevgisini, etkili metabolizmasını ve güçlü genlerini inceledi. Bu faktörler onun uzun ömürlülüğüne ve genel sağlığına katkıda bulundu. Mikrobiyomu ve biyolojik yaşıyla ilgili bulgular uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeye dair içgörüler sağlıyor.
Kim sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek istemez ki? Ancak sağlıklı yaşam yolunda hayat yolculuğunu kısaltabilecek birçok engel var. ABD doğumlu süper asırlık Maria Branyas Morera geçen Ağustos ayında İspanya'da vefat etti. Ölümünde 117 yıl ve 168 günle resmen dünyanın en yaşlı yaşayan insanıydı. Uzun ve sağlıklı yaşamı, İspanya'daki Josep Carreras Lösemi Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırmacı ekibi tarafından incelendi.