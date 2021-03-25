12 bin yıldan daha eski olduğu kanıtlandı: "Shigir İdolü", insanlığın bilinmeyenlerine ışık tutuyor

1890'DA RUS MADENCİLER TARAFINDAN BULUNDU

Rus Bilimler Akademisi (RAS) ve Almanya'daki Göttingen Üniversitesi’nden araştırmacılar, Rusya'da 1890'da keşfedilen ahşap bir heykelin daha önce düşünüldüğünden çok daha eski olduğunu ortaya koydu.

“Shigir İdolü” adı verilen ahşap heykel ilk olarak Ural Dağları’nın yakınındaki Yekaterinburg kentinin 100 km kuzeyindeki bir bataklıkta Rus altın madencileri tarafından keşfedildi. 1990'larda yapılan radyokarbon tarihlemesinde eserin 9 bin 750 yaşında olduğu hesaplandı.