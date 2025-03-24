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12 yaşındaki çocuğun baş ağrısını doktorlar görmezden geldi: 18 yaşında kanserden öldü

12 yaşındaki Erroll McDowell baş ağrıları yaşamaya başladığında doktorlar bunun ciddi bir durum olmadığını söyledi. O dönemde Erroll sağlıklı, aktif ve formdaydı; yüzüyor, spor yapıyor ve ailesiyle vakit geçiriyordu. Babası Rider, o dönemde mutlu bir hayat sürdüklerini belirtiyor. Ancak, bir süre sonra Erroll’un baş ağrıları artarak baş dönmesi ve mide bulantısı gibi ek semptomlarla birleşti.

12 yaşındaki çocuğun baş ağrısını doktorlar görmezden geldi: 18 yaşında kanserden öldü - 1

Ailesi, oğullarının durumunu ciddiye alarak bir dizi doktora başvurdu ancak doktorlar, Erroll’un baş ağrılarının “önemli bir durumdan kaynaklanmadığını” ve gereksiz yere MRI çekilmesinin “travmatik” olabileceğini söylediler.

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12 yaşındaki çocuğun baş ağrısını doktorlar görmezden geldi: 18 yaşında kanserden öldü - 2

Altı ay boyunca doktorlar, Erroll’a durumunun iyi olduğunu söylediler. Ancak, semptomlar şiddetini artırarak denge sorunları ve parmaklarda uyuşma gibi endişe verici yeni belirtiler gösterdi.


12 yaşındaki çocuğun baş ağrısını doktorlar görmezden geldi: 18 yaşında kanserden öldü - 3

Sonunda, Erroll’un babası Rider, doktorların ısrarlarına rağmen bir tarama yapılması konusunda kararlı oldu. Ocak 2013'te yapılan testler, Erroll’a medulloblastoma adı verilen hızlı büyüyen kötü huylu bir beyin tümörü teşhisi koydu. Bu kötü haber, ailesini derinden sarstı. Rider, “Radyolog çok ciddi bir şekilde geldi ve bize bu korkunç haberi verdi. Beyin sapında golf topu büyüklüğünde bir kitle vardı” diyor.


12 yaşındaki çocuğun baş ağrısını doktorlar görmezden geldi: 18 yaşında kanserden öldü - 4

Erroll, hemen 13 yaşında beyin ameliyatı geçirdi. Ailesi, çocuk kanserlerine yönelik yetersiz fonlama ve araştırmalara dikkat çekerek, bu alandaki eksikliklere karşı farkındalık yaratmaya çalıştılar. İngiltere'deki veriler, beyin tümörlerinin çocuklar arasında daha yaygın öldürücü kanser türlerinden biri olduğunu gösteriyor. Ancak, çocuk kanserlerine yapılan araştırma yatırımlarının yetersiz olduğu vurgulanıyor.


12 yaşındaki çocuğun baş ağrısını doktorlar görmezden geldi: 18 yaşında kanserden öldü - 5

Erroll, tedavi sürecinde radyasyon tedavisi ve kemoterapi gibi zorlu süreçlere girdi ve bir süre kanserin yenildiği söylenmişti. Ancak, bir yıl sonra kanser geri döndü. Ailesi, Erroll için yeni tedavi yöntemleri arayarak, Amerika ve yurtdışında birçok kanser araştırmacısıyla görüştü. Nihayetinde, Florida Üniversitesi'nde hedefli immünoterapi tedavisi buldular ve Erroll üç yıl daha kansersiz yaşadı.


12 yaşındaki çocuğun baş ağrısını doktorlar görmezden geldi: 18 yaşında kanserden öldü - 6

Genç, kanser araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla, Amerika’daki çeşitli platformlarda farkındalık yaratmaya çalıştı ve 1 milyon dolardan fazla bağış toplandı. Ancak 2018’de medulloblastoma tekrar geri döndü ve Erroll, 18 yaşında ailesinin kollarında hayatını kaybetti.

Erroll’un babası Rider, kayıplarının ardından kederle başa çıkmak için kendisini bağış toplama çalışmalarına adadığını belirtiyor. Rider, "Kanser ailemize bulaşana kadar, bağış toplama yoluyla bunu yenmek için bu muazzam tutkuyu geliştirmedik. Eğer başımıza gelmeseydi, hayatımızı diğer aileler gibi neşeyle geçiriyor olurduk" diyor.

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