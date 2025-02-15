13 yaşında böbrek nakliyle hayata tutundu: 50 yıldır mucizeyi yaşıyor
13 yaşında hayatını kurtaran böbrek nakli ile hayata tutunan Mike Shepherdson, bugün 64 yaşında ve böbreği 50 yılı aşkın bir süredir sağlıklı bir şekilde işlevini sürdürüyor. 1974'te gerçekleştirilen bu nakil, o dönemde bağışlanan böbreklerin çoğunun yalnızca 12 ay dayanabileceği tahminleriyle yapılmıştı. Ancak, Mike'ın böbreği, modern tıbbın gelişimine rağmen beklenenden çok daha uzun süre sağlıklı kalmayı başardı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Leeds'teki St James's Üniversitesi Hastanesi'nde son 22 yıldır Mike'ı tedavi eden böbrek danışmanı Richard Baker, "Mike'ın böbreği hala güçlü ve başarısız olduğuna dair bir kanıt yok. Devam etmesini bekliyoruz" dedi. Mike'ın durumu, 1970'lerde böbrek nakillerinin nadiren başarılı olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek.
Mike, 10 yaşında böbreklerinde kalıcı hasara yol açan glomerülonefrit hastalığına yakalandı. Bu hastalık nedeniyle 11 yaşında diyalize başladı ve yıllarca tedavi gördü. 12 yaşındayken nakil listesine alındı ve 4 Temmuz 1974'te uygun bir böbrek bulundu. Bu böbrek, Fransa'dan gelen bir donörden alınmıştı.