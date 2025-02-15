13 yaşında böbrek nakliyle hayata tutundu: 50 yıldır mucizeyi yaşıyor

Mike Shepherdson, sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda başarılı bir kariyer yaptı, dünya çapında seyahat etti ve mutlu bir aile hayatı kurdu. Bugün, hayatının bu kadar değerli olmasının, ona bağışlanan böbrek sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Böbreğim inanılmaz bir armağandı ve bu sayede harika bir hayat yaşayabildim" dedi.