13 yaşında böbrek nakliyle hayata tutundu: 50 yıldır mucizeyi yaşıyor

13 yaşında hayatını kurtaran böbrek nakli ile hayata tutunan Mike Shepherdson, bugün 64 yaşında ve böbreği 50 yılı aşkın bir süredir sağlıklı bir şekilde işlevini sürdürüyor. 1974'te gerçekleştirilen bu nakil, o dönemde bağışlanan böbreklerin çoğunun yalnızca 12 ay dayanabileceği tahminleriyle yapılmıştı. Ancak, Mike'ın böbreği, modern tıbbın gelişimine rağmen beklenenden çok daha uzun süre sağlıklı kalmayı başardı.

13 yaşında böbrek nakliyle hayata tutundu: 50 yıldır mucizeyi yaşıyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Leeds'teki St James's Üniversitesi Hastanesi'nde son 22 yıldır Mike'ı tedavi eden böbrek danışmanı Richard Baker, "Mike'ın böbreği hala güçlü ve başarısız olduğuna dair bir kanıt yok. Devam etmesini bekliyoruz" dedi. Mike'ın durumu, 1970'lerde böbrek nakillerinin nadiren başarılı olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek.

Mike, 10 yaşında böbreklerinde kalıcı hasara yol açan glomerülonefrit hastalığına yakalandı. Bu hastalık nedeniyle 11 yaşında diyalize başladı ve yıllarca tedavi gördü. 12 yaşındayken nakil listesine alındı ve 4 Temmuz 1974'te uygun bir böbrek bulundu. Bu böbrek, Fransa'dan gelen bir donörden alınmıştı.

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13 yaşında böbrek nakliyle hayata tutundu: 50 yıldır mucizeyi yaşıyor - 2

1970'lerde, böbrek nakli oldukça nadir bir işlemdi. Ancak zamanla tıp alanındaki gelişmelerle birlikte organ nakilleri daha yaygın hale geldi. Günümüzde, Mike gibi hastalar için tedavi süreçleri daha başarılı ve uzun ömürlü sonuçlar doğuruyor. Mike, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin ardından, "Birdenbire daha fazla enerjim oldu, daha az yorgun oldum ve idrara çıkma düzenim normale döndü" şeklinde hissettiklerini söyledi.

13 yaşında böbrek nakliyle hayata tutundu: 50 yıldır mucizeyi yaşıyor - 3

Mike'ın böbreği, 50 yıldan uzun bir süre hayatta kalma başarısıyla tıp dünyasında büyük bir dikkat çekiyor. Bunun ardında, bağışlanan böbreğin genç bir donörden alınmış olması ve zamanında gerçekleştirilen doğru tedavi süreci bulunuyor. Ancak, organ bağışında genellikle yaşlı donörlerden gelen böbreklerin daha kısa ömürlü olabildiği biliniyor.

13 yaşında böbrek nakliyle hayata tutundu: 50 yıldır mucizeyi yaşıyor - 4

Böbrek nakli sonrasında Mike, düzenli olarak ilaçlarını almayı ihmal etmedi ve sağlığını dikkatle takip etti. Şu anda, emekli sigortacı eşi Frances ile birlikte Kuzey Yorkshire'da yaşamını sürdüren Mike, böbreğinin iflas etmediği sürece daha uzun bir yaşam bekliyor.

13 yaşında böbrek nakliyle hayata tutundu: 50 yıldır mucizeyi yaşıyor - 5

Mike Shepherdson, sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda başarılı bir kariyer yaptı, dünya çapında seyahat etti ve mutlu bir aile hayatı kurdu. Bugün, hayatının bu kadar değerli olmasının, ona bağışlanan böbrek sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Böbreğim inanılmaz bir armağandı ve bu sayede harika bir hayat yaşayabildim" dedi.

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