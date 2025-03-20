13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti

Dalak, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak, patojenlere karşı vücudu savunur. Dalakta, bağışıklık hücreleri olan T hücreleri ve B hücreleri bulunur. B hücreleri, antikor üretir ve bu antikorlar patojenlere karşı bağışıklık yanıtını tetikler. Ayrıca dalak, vücuda giren enfeksiyonlara karşı hızlı yanıtlar verir.



Dalak, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasından sonra serbest kalan demiri yeniden kullanabilir. Bu demir, yeni kırmızı kan hücrelerinin üretiminde kullanılır. Dalak, aynı zamanda hemoglobinin parçalanması sonucu açığa çıkan biliverdin ve bilirubin gibi bileşenleri de metabolize eder.