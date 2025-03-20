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13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti

Geçen yıl Ekim ayında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Riley MacDonald'ın bilinen hiçbir sağlık sorunu olmadığı halde aniden kalbi durmuştu. Adli tıp raporunda talihsiz çocuğun bir organının eksik olduğu ortaya çıktı.

13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti - 1

Riley MacDonald'ın ailesi, çocuklarının dalağının olmadığını, ölümünden aylar sonra öğrendi.

Acılı anne, oğlunun her zamanki gibi okula gitmek için uyandığını ancak akşama doğru kötüleşerek hastanelik olduğunu anlattı. ''Her şey birden bire oldu'' diyen Sally MacDonald, çok sayıda insanın oğlunu kurtarmaya çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti - 2

Riley MacDonald'ın ölümünden sonra eve gönderilen adli tıp raporunda, 13 yaşındaki çocuğun dalağının olmadığı belirtildi. Organ kontrolünün doğum öncesi taramalarda yapılması gerektiğini ifade eden Sally MacDonald, durumu 'ihmal' olarak yorumladı.

Dalaksız insanlar, özellikle çocukluk döneminde bazı bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha hassas olabildikleri için ekstra tedbirler alınması gerekiyor. 

13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti - 3

Zatürreye yakalanan MacDonald, dalağı olmadığı için septik şoka girdi ve kalbi durdu. Organının eksik olması, vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırmıştı.

13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti - 4

ANİ KALP DURMASI NEDEN OLUR?

Kalp; elektrolit dengesizlikleri, genetik faktörler ve stres gibi nedenlerden dolayı durabilir ancak organ yetmezliği de kalbi tehdit eden etkenlerin başında gelir.

13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti - 5

DALAĞIN VÜCUDUMUZDAKİ İŞLEVLERİ NELERDİR?

Dalak; kanı filtreleyerek, yaşlanmış veya hasar görmüş kırmızı kan hücrelerini (eritrositler) ve diğer anormal hücreleri yok eder. Bu süreç, dalak içindeki "beyaz pulp" ve "kırmızı pulp" adı verilen iki ana bölgeyle gerçekleştirilir. Beyaz pulp, bağışıklık yanıtlarıyla ilgilenirken, kırmızı pulp kanın filtrelenmesinde görev alır. 

13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti - 6

Dalak, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak, patojenlere karşı vücudu savunur. Dalakta, bağışıklık hücreleri olan T hücreleri ve B hücreleri bulunur. B hücreleri, antikor üretir ve bu antikorlar patojenlere karşı bağışıklık yanıtını tetikler. Ayrıca dalak, vücuda giren enfeksiyonlara karşı hızlı yanıtlar verir.

Dalak, kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasından sonra serbest kalan demiri yeniden kullanabilir. Bu demir, yeni kırmızı kan hücrelerinin üretiminde kullanılır. Dalak, aynı zamanda hemoglobinin parçalanması sonucu açığa çıkan biliverdin ve bilirubin gibi bileşenleri de metabolize eder.

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