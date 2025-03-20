13 yaşındaki çocuğun kalbi aniden kalbi durdu: Ölüm sebebi aileyi şoke etti
Geçen yıl Ekim ayında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Riley MacDonald'ın bilinen hiçbir sağlık sorunu olmadığı halde aniden kalbi durmuştu. Adli tıp raporunda talihsiz çocuğun bir organının eksik olduğu ortaya çıktı.
Riley MacDonald'ın ailesi, çocuklarının dalağının olmadığını, ölümünden aylar sonra öğrendi.
Acılı anne, oğlunun her zamanki gibi okula gitmek için uyandığını ancak akşama doğru kötüleşerek hastanelik olduğunu anlattı. ''Her şey birden bire oldu'' diyen Sally MacDonald, çok sayıda insanın oğlunu kurtarmaya çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.