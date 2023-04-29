13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı

ABD’nin Michigan eyaletinde seyir halindeki okul otobüsünün şoförü, direksiyon başında bayılınca 13 yaşındaki öğrenci Dillon Reeves, müdahale ederek otobüsü güvenli bir yere çekip durdurarak 65 arkadaşını kurtardı.

13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı - 1

Michigan eyaletindeki Warren kentinde ortaokul öğrencisi Dillon Reeves, 26 Nisan günü seyir halindeki okul otobüsü şoförünün direksiyon başında bayıldığını fark etti.

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13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı - 2

Otobüsün sürücü bölümüne hızlıca gelen Dillon, ters şeride geçen otobüsü yavaşlatıp güvenli bir alanda durdurdu. Otobüste bulunan 66 arkadaşını ve bayılan şoförün hayatını kurtaran Dillon, ABD’de kahraman ilan edildi.

13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı - 3

"DAVRANIŞLARI BÜYÜK FARK YARATTI"

Polis, olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptıkları soruşturma sonucunda Dillon’ın kahramanca hareketini öven bir mektubu okul yönetimine gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı;

13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı - 4

“Hızlı düşünen bir 7. sınıf öğrencisi, sürücünün zor durumda olduğunu görünce, otobüsün ön tarafına geçti ve olaysız bir şekilde durmasına yardım etti."

13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı - 5

"Otobüsün durdurulmasına yardım eden öğrencinin davranışları bugün büyük fark yarattı ve çabalarından daha fazla gurur duyamazdım.”

13 yaşındaki öğrenci şoförü bayılan otobüsü durdurdu, 66 arkadaşını kurtardı - 6

arren kenti polisi, olayın basınına yansımasıyla dün bir basın toplantısı düzenleyerek Dillon ve ailesine teşekkür etti. Şoförün neden bayıldığına dair bilgi verilmedi.

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