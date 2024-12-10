135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı?

Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. Rusya'ya sığınan Esad ve ailesinin yanında ne kadar götürdüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Devrik liderin 135 milyar dolar ile birlikte Rusya'ya kaçtığı iddia edilirken, dünyanın en zengin sığınmacısı olabileceği belirtildi.

135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 1

Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi.

61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad hanedanlığı sona erdi. 

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135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 2

Beşar Esad, ailesiyle birlikte Moskova'ya sığındı.

Devrik liderin Rusya'ya kaçarken yanında ne kadar götürdüğü ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 3

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Şam’da rejim istihbaratından Halid Beyye, "Rejim, Halep düştüğü gün düştü." dedi.

Beyye, Esad'ın 135 milyar doları Rusya'ya kaçırdığını iddia etti.

135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 4
135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 5
135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 6

Son düşüş öncesi büyük hesaplaşma olduğunu belirten Beyye, Rusya taraftarı komutanlar ile İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandığını söyledi.

135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 7

Halep Komutanı General Muhammed Safadli ile Rusya’nın sadık generali Süheyl Hasan arasında kavga çıktığı iddialar arasında yer aldı.

Beyye, yaşanan süreçte komuta kademesinden 273 üst düzey komutanın da rejim tarafından infaz edildiğini belirtti.

135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 8

Diğer taraftan muhalif gruplar, Esad ailesine ait gizli bir tünel ağını ortaya çıkardı.

Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad'a ait bir malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu.

135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı? - 9

Malikanenin altındaki devasa tünelin altın taşıyan kamyonların geçebileceği kadar geniş olduğu belirtildi.

Devrik lider ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındı. Ancak acımasızlığı ile bilinen kardeşinin nerede olduğu bilinmiyor.

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