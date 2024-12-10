135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı?
Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. Rusya'ya sığınan Esad ve ailesinin yanında ne kadar götürdüğüne dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Devrik liderin 135 milyar dolar ile birlikte Rusya'ya kaçtığı iddia edilirken, dünyanın en zengin sığınmacısı olabileceği belirtildi.
Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi.
61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad hanedanlığı sona erdi.