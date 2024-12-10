135 milyar dolarlık sığınmacı iddiası: Esad, Rusya'ya ne kadar kaçırdı?

Malikanenin altındaki devasa tünelin altın taşıyan kamyonların geçebileceği kadar geniş olduğu belirtildi.



Devrik lider ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındı. Ancak acımasızlığı ile bilinen kardeşinin nerede olduğu bilinmiyor.