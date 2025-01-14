14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı
14 asır geçmişi olduğuna inanılan Vevçani Karnavalı, Kuzey Makedonya'da başladı. Karnavala katılanların kullandığı maske ve kostümler, Kuzey Makedonya, bölge ve dünyada 2024'te meydana gelen olayları ve gündemdeki konuları yansıttı.Karnavalın ana maskelerini taşıyan "damat" ve "gelin", köydeki evleri ziyaret ederek bağış topladı.
Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı başladı.
Ülkenin güneybatısındaki Vevçani Belediyesinde düzenlenen ve 14 asır geçmişi olduğuna inanılan Vevçani Karnavalı'nda köy sakinleri ilginç maske ve kostümlerle yürüdü.