14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı

14 asır geçmişi olduğuna inanılan Vevçani Karnavalı, Kuzey Makedonya'da başladı. Karnavala katılanların kullandığı maske ve kostümler, Kuzey Makedonya, bölge ve dünyada 2024'te meydana gelen olayları ve gündemdeki konuları yansıttı.Karnavalın ana maskelerini taşıyan "damat" ve "gelin", köydeki evleri ziyaret ederek bağış topladı.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 1

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı başladı.

Ülkenin güneybatısındaki Vevçani Belediyesinde düzenlenen ve 14 asır geçmişi olduğuna inanılan Vevçani Karnavalı'nda köy sakinleri ilginç maske ve kostümlerle yürüdü.

DÜNYA HABERLERİ

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 2

Karnavala katılanların kullandığı maske ve kostümler, Kuzey Makedonya, bölge ve dünyada 2024'te meydana gelen olayları ve gündemdeki konuları yansıttı.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 3

Karnavalın ana maskelerini taşıyan "damat" ve "gelin", köydeki evleri ziyaret ederek bağış topladı.

Her yıl 13-14 Ocak'ta düzenlenen karnaval yarın sona erecek.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 4

Vevçani, karnavalı ile "Dünya Karnaval Kentleri Birliği"ne üye bir belediye olarak biliniyor.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 5

VEVÇANİ KARNAVALI NEDİR? 

Vevçani Karnavalı, Kuzey Makedonya'nın batısındaki Vevçani köyünde her yıl 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen geleneksel ve sıra dışı bir karnavaldır.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 6

Bu etkinlik, bölgenin zengin kültürel mirasını ve pagan kökenli geleneklerini yansıtır. Karnaval, özellikle grotesk maskeler, yaratıcı kostümler ve mizahi performanslarla dikkat çeker.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 7

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Maskeler ve Kostümler: Katılımcılar genellikle toplumsal ve politik olaylarla ilgili kostümler giyerek alaycı gösteriler yapar. Yerel halk, maske ve kostümleriyle geleneksel figürleri, şeytanları ve ruhani varlıkları temsil eder.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 8

Pagan Kökenler: Karnaval, eski pagan ritüellerine dayanır ve yeni yılın kutlanması, kötü ruhların kovulması temalarını taşır.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 9

Hiciv ve Mizah: Karnaval boyunca yerel ve uluslararası gündem mizahi ve eleştirel bir dille sahnelenir. Bu özellik, etkinliğin günümüz dünyasında da popüler olmasını sağlar.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 10

Turistik Değer: Vevçani Karnavalı, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından büyük ilgi görür ve UNESCO tarafından desteklenen önemli bir kültürel etkinlik olarak kabul edilir.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 11

Geleneksel Unsurlar: Etkinlik sırasında yerel müzikler, halk dansları ve ritüeller de sergilenir. Karnaval, geleneksel kültürle modern mizah anlayışını harmanlayan eşsiz bir deneyim sunar.

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 12

İŞTE KARNAVALDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 13
14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 14
14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 15
14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 16
14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 17
14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 18
14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 19
14 asırlık geleneğin görüntüleri damga vurdu: Maske ve kostümler; işte Vevçani Karnavalı - 20
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