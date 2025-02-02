14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi
43 yaşındaki Hayley Brookes'a 14 yaşındayken menopoz teşhisi kondu. Yalnızca 1 yıl regl olan Brookes, yıllarca utanç içinde yaşadığını ve çocuk sahibi olamadığı için kendisini eksik hissettiğini anlattı. Menopozun, bilinenin aksine her yaşta görülebileceğini söyleyen Londralı kadın, şimdilerde erken yumurtalık yetmezliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürütüyor.
Menopoz semptomlarının birçok kadın tarafından göz ardı edildiğini belirten Brookes, "Menopozun belirli bir yaşı yoktur ancak bazı doktorlar, genç olduğunuz için menopoza giremeyeceğinizi savunup durumu ciddiye almıyor. Menopoza sadece ileri yaşlarda değil; ergenlik dönemi, yirmili yaşlar ve otuzlu yaşlarda da girilebilir'' ifadelerini kullandı.