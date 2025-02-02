14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi

43 yaşındaki Hayley Brookes'a 14 yaşındayken menopoz teşhisi kondu. Yalnızca 1 yıl regl olan Brookes, yıllarca utanç içinde yaşadığını ve çocuk sahibi olamadığı için kendisini eksik hissettiğini anlattı. Menopozun, bilinenin aksine her yaşta görülebileceğini söyleyen Londralı kadın, şimdilerde erken yumurtalık yetmezliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli kampanyalar yürütüyor.

14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi - 1

Menopoz semptomlarının birçok kadın tarafından göz ardı edildiğini belirten Brookes, "Menopozun belirli bir yaşı yoktur ancak bazı doktorlar, genç olduğunuz için menopoza giremeyeceğinizi savunup durumu ciddiye almıyor. Menopoza sadece ileri yaşlarda değil; ergenlik dönemi, yirmili yaşlar ve otuzlu yaşlarda da girilebilir'' ifadelerini kullandı.

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14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi - 2

Yalnızca 1 yıl regl olduğunu belirten Hayley Brookes, menopoz sürecinde gece terlemeleri, ateş basmaları ve uykusuzluk gibi semptomlarla karşılaştı. Odak sorunu da yaşayan Brookes, kan ve ultrason testleri sonucunda korkunç gerçeği öğrendi.

14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi - 3

Doktorlar, 14 yaşındaki kıza yumurtalıklarının işlevini yitirdiğini ve doğal yollarla çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Hayley'e HRT tedavisi uygulandı ancak teşhis hızlı bir şekilde konmuş olsa da uzun vadeli bir fayda sağlanmadı. Talihsiz kadın, tedavi dozunun düşük olması nedeniyle 20 yıl boyunca büyük acılar çekti.

14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi - 4

Erken yaşta menopoza girdiği için utanç duyduğunu söyleyen Hayley,  "Sadece diğer yaşıtlarım gibi olmak istiyordum'' diyerek, menopozun ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu anlattı.

14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi - 5

Şimdilerde erken yumurtalık yetmezliği hakkında farkındalık kampanyaları yürüten Hayley Brookes, "Bir aile kurmak istiyordum ama yapamadım. Tüp bebek tedavisinin başarısız olmasından korkuyordum çünkü vücudum çok yıpranmıştı'' dedi.

40 yaşındayken evlat edindiğini anlatan Hayley Brookes, doktorların menopoz konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, ebeveynleri erken yumurtalık yetmezliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi - 6

Menopoz, yumurtalıkların östrojen üretimini durdurmasıyla birlikte, kadınların adet görmeyi bırakması ve doğurganlık döneminin sona ermesidir. Menopoz genetik faktörler, hastalıklar, cerrahi müdahaleler veya yaşam tarzı gibi etmenler nedeniyle normalden daha önce gerçekleşebilir.

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