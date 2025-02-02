14 yaşında menopoza girdi: Korkunç gerçeği 4 işaret ele verdi

Menopoz semptomlarının birçok kadın tarafından göz ardı edildiğini belirten Brookes, "Menopozun belirli bir yaşı yoktur ancak bazı doktorlar, genç olduğunuz için menopoza giremeyeceğinizi savunup durumu ciddiye almıyor. Menopoza sadece ileri yaşlarda değil; ergenlik dönemi, yirmili yaşlar ve otuzlu yaşlarda da girilebilir'' ifadelerini kullandı.