14 yaşında uyudu 46 yaşında uyandı! "Uyayan güzelin" 32 yıllık gizemli hikayesi
Kısa bir uykunun saatlerce sürmüş gibi geldiği anlar hepimizin başına gelmiştir. Ancak Karolina Olsson'un deneyimi, bu kavramı bambaşka bir boyuta taşıyor. 14 yaşında bir kaza sonucu uykuya dalan Olsson, gözlerini açtığında tam 32 yıl geçmişti ve artık 46 yaşındaydı.
İsveçli Karolina Olsson, 29 Ekim 1861'de doğduğunda beş kardeşli bir ailenin tek kızı oldu. Kardeşleri okula giderken evde kalıp annesine yardımcı olan genç kız, 14 yaşındayken okuma yazma öğrenmek için ailesinden okula kaydını yaptırmalarını istedi ve okula kayıt oldu.
18 Şubat 1876'da okuldan eve dönerken donmuş bir nehirde kayarak kafasını çarptı ve vücudunda morluklar oluştu.