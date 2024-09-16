14 yaşında uyudu 46 yaşında uyandı! "Uyayan güzelin" 32 yıllık gizemli hikayesi

ANNESİ UYURKEN BESLEDİ

O akşam, yemeğini yedikten sonra yatağa giren Karolina, ertesi sabah çok şiddetli bir baş ağrısı ile uyandı. Ailesi, ona dinlenmesi için yatakta kalmasını tavsiye etti, ancak Karolina bir sabah uyanamadı.

Hiçbir sarsıntı onu uyandıramadı. Garip durumu haftalarca devam etti ve Olsson ailesi yapabilecekleri tek şeyin dua etmek olduğuna inandı.

Karolina'nın annesi kızına banyo yaptırıp saçlarını yıkayarak bakıyordu. Her gün iki bardak süt ve iki bardak şekerli su veriliyordu ama genç kız hala derin uykuda gibi görünüyordu.