15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da 15 ay önce yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden insanların cesetleri bulundu. Kurbanların yakınları, kendilerine cesetlerin yakıldığını söyleyip ölüm sertifikası veren yetkililere tepki gösterdi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 17:25

15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu - 1

Indiatvnews'in haberine göre, Bengaluru'daki bir hastanenin morgunda çalışan  temizlik görevlileri, 15 ay önce yaşamını yitiren Covid-19 kurbanlarının cesetlerine ulaştı.

15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu - 2

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Hastane yönetimi, hayatını kaybeden iki kişinin yakınlarına durumu bildirirken, aileler, daha önce kendilerine yakınlarının cesetlerinin yakıldığı bilgisinin iletildiğini kaydederek tepki gösterdi.

15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu - 3

Covid-19 kurbanlarının ailelerinden Durga Sumithra, kendilerine yakınının geleneklere uygun şekilde yakıldığının söylendiğini ve ölüm sertifikası verildiğini belirterek şoke olduklarını dile getirdi.

15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu - 4

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastane yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu - 5

Cesetlerin gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ailelere teslim edileceği belirtildi.

15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu - 6

VAKA SAYISI 35 MİLYONA YAKLAŞTI

'da toplam vaka sayısı 34 milyon 587 bini aşarken, salgına bağlı olarak 468 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.

15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu - 7
15 ay önce Covid-19'dan ölen kişilerin cesetleri bulundu - 8

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