15 bin yıllık “yünlü mamut ve gergedan' çizimleri keşfedildi

ntv.com.tr 28.04.2020 - 14:50
The Siberian Times’ta yer alan habere göre, 15 bin yıl önce kayalar üzerine işlenen “'yünlü mamutları ve gergedanları' tasvir eden çarpıcı çizimler bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı.
Kaya üzerine yontulmuş, çizilmiş veya boyanarak yapılmış arkeolojik resim sanatına petroglif adı veriliyor. Rusya ve Moğolistan arasındaki sınırda yer alan petrogliflerin, daha önce düşünülenden 7 bin yıl daha eski olduğu ortaya konuldu. Açık havada kayalar üzerinde keşfedilen bulgular, araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir çalışmayla doğrulandı.
Bilim insanları, petrogliflerin daha önce şüphelenilenin aksine fantastik yaratıkları değil, gergedanları ve soyu tükenmiş yünlü mamutları tasvir ettiğini açıkladı.
Yünlü mamutların 15 bi yıl önce bölgede soyunun tükendiği biliniyor. Bu yüzden araştırmacılar, Paleolitik dönemi sanatçılarının kaya tasvirlerinin en azından bu kadar eski olduğunu belirtti.
Çizimlerin çoğu 1990'larda ve 2000'lerde bulunmuştu, ancak yeni bulunan petroglifler ekibin, gerçekte neyi tasvir edildiğini tanımlamasına yardımcı oldu.
Eşsiz açık hava koleksiyonu, Rusya'ya bağlı Altay Cumhuriyeti'nde yer alan yüksek Ukok platosundaki Kalgutinsky Rudnik bölgesi ile kuzeybatı Moğolistan'daki Baga-Oygur ve Tsagaan-Salaa konumları arasındaki sınır bölgesinde yer alıyor.