15 bin yıllık “yünlü mamut ve gergedan' çizimleri keşfedildi

DÜŞÜNÜLENDEN 7 BİN YIL DAHA ESKİ

Kaya üzerine yontulmuş, çizilmiş veya boyanarak yapılmış arkeolojik resim sanatına petroglif adı veriliyor. Rusya ve Moğolistan arasındaki sınırda yer alan petrogliflerin, daha önce düşünülenden 7 bin yıl daha eski olduğu ortaya konuldu. Açık havada kayalar üzerinde keşfedilen bulgular, araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir çalışmayla doğrulandı.