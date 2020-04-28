15 bin yıllık “yünlü mamut ve gergedan' çizimleri keşfedildi

Rusya ve Moğolistan sınırında yer alan kayalarda 15 bin yıl öncesine mamut ve gergedan çizimleri ortaya çıkarıldı. Çizimlerin Batı Avrupa'da yer alan üst Paleolitik dönem mağara sanatındaki resimlere benzediği belirtildi.

ntv.com.tr 28.04.2020 - 14:50

The Siberian Times’ta yer alan habere göre, 15 bin yıl önce kayalar üzerine işlenen “'yünlü mamutları ve gergedanları' tasvir eden çarpıcı çizimler bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı.

DÜŞÜNÜLENDEN 7 BİN YIL DAHA ESKİ

Kaya üzerine yontulmuş, çizilmiş veya boyanarak yapılmış arkeolojik resim sanatına petroglif adı veriliyor. Rusya ve Moğolistan arasındaki sınırda yer alan petrogliflerin, daha önce düşünülenden 7 bin yıl daha eski olduğu ortaya konuldu. Açık havada kayalar üzerinde keşfedilen bulgular, araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir çalışmayla doğrulandı.

FANTASTİK YARATIKLARI DEĞİL SOYU TÜKENEN CANLILARI TASVİR EDİYOR

Bilim insanları, petrogliflerin daha önce şüphelenilenin aksine fantastik yaratıkları değil, gergedanları ve soyu tükenmiş yünlü mamutları tasvir ettiğini açıkladı.

Yünlü mamutların 15 bi yıl önce bölgede soyunun tükendiği biliniyor. Bu yüzden araştırmacılar, Paleolitik dönemi sanatçılarının kaya tasvirlerinin en azından bu kadar eski olduğunu belirtti.

Çizimlerin çoğu 1990'larda ve 2000'lerde bulunmuştu, ancak yeni bulunan petroglifler ekibin, gerçekte neyi tasvir edildiğini tanımlamasına yardımcı oldu.

Eşsiz açık hava koleksiyonu, Rusya'ya bağlı  Altay Cumhuriyeti'nde yer alan yüksek Ukok platosundaki Kalgutinsky Rudnik bölgesi ile kuzeybatı Moğolistan'daki Baga-Oygur ve Tsagaan-Salaa konumları arasındaki sınır bölgesinde yer alıyor.

Petroglifler farklı ülkelerde olsa da, aralarındaki mesafenin sadece 20 kilometre olduğu aktarıldı.

ÜST PALEOTİK DÖNEM MAĞARA SANATIYLA BENZERLİK

Uzmanlar, Rusya ile Moğlistan arasında keşfedilen petrogliflerin Batı Avrupa'da bulunan üst dönem Paleotik dönem mağara çizimleriyle benzerlik gösterdiğini belirtti.
Üst Paleolitik dönem, Eski Taş Devri'nin üçüncü ve son alt devrini oluşturuyor. 50 bin ile 10 bin yıl öncesini kapasadığı düşünülen dönemde mağara ressamlığı ve avcılık aletleri gelişti. Ayrıca uzamnalr, Buzul Çağı'nın bu dönemde yaşandığını belirtiyor.
Bu dönemde yaşayan insanlar, çoğunluğu Batı Avrupa'da keşfedilen yaklaşık 350 mağaraya çeşitli resimler yaptı.
Her mağara, resimlerin yapıldığı dönemin kültürel ve psikolojik durumlarını yansıtan farklı bir hikaye tasvir ederken, dini ritüllerin yanı sıra boğa, keçi, koyun gibi hayvanlara çizimlerde sıklıkla yer verildi.

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