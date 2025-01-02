15 kişi öldü: New Orleans'taki saldırı hakkında ne biliyoruz?

"KATLİAM YAPMAYA KARARLIYDI"

Gulfport, Mississippi'den 18 yaşındaki Zion Parsons, kamyonun “bir film sahnesindeki gibi insanları havaya fırlatarak hızla geçtiğini” gördüğünü söyledi.



Ölenler arasında arkadaşı Nikyra Dedeaux da bulunan Parsons, “Cesetler, caddede bir aşağı bir yukarı cesetler, herkes çığlık atıyor ve bağırıyordu" dedi.



New Orleans Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick de “Bu sadece bir terör eylemi değil. Bu kötülüktür" diye konuştu.

Kirkpatrick, sürücünün yayaları korumak için alınan güvenlik önlemlerini aşmayı başardığını ve katliam yapmaya kararlı olduğunu söyledi.