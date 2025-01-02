15 kişi öldü: New Orleans'taki saldırı hakkında ne biliyoruz?
ABD'nin New Orleans eyaletindeki kamyonlu yeni yıl saldırısının yankıları sürüyor. Aracından DAEŞ bayrağı çıkan saldırgan Şemseddin Cabbar'ın bağlantıları araştırılıyor. ABD ordusunda görev yapan ve Afganistan geçmişi olan Cabbar'ın sosyal medyadaki paylaşımları da ortaya çıktı. Peki 15 kişinin öldürüldüğü saldırı hakkında son gelişmeler neler?
ABD'nin New Orleans eyaletinde bir kişi, kamyonetini yeni yıl kutlamalarına katılan kalabalığın üzerine sürerek en az 15 kişinin ölümüne yol açtı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırganın kimliğini 42 yaşındaki Teksaslı ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olarak açıkladı. Saldırganın Houston'da çalışan bir emlakçı olduğu ve orduda bilişim uzmanı olarak görev yaptığı bildirildi.
Yetkililer, saldırganın aracında terör örgütü DAEŞ bayrağı bulunduğunu ve Cabbar'ın suç ortaklarını aradıklarını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medyada yayınlanan videolarda, saldırganın “öldürme arzusu” olduğunu belirttiğini söyledi.