15 yaşındaki gencin kâbusu bir anda başladı: Doktorlar "artık hiçbir şey yapılamaz" dedi
15 yaşındaki Callum Stone’a, agresif ve ameliyat edilemez bir beyin tümörü teşhisi kondu. Sporcu kimliğiyle tanınan genç, teşhisten sadece saatler önce ilk belirtileri göstermeye başlamıştı.
Ocak ayında bir sabah okulda aniden migren benzeri bir baş ağrısı yaşayan Callum’un durumu kısa sürede ciddileşti. Annesi Sarah (41) ve üvey babası Mark (42), oğullarını almaya gittiklerinde konuşmakta zorlandığını fark etti. Aile hemen Callum’u Acil Servis’e götürdü. Ancak yolculuk esnasında genç çocuk art arda üç kez nöbet geçirdi.
Yapılan ilk tetkiklerde beyninde iltihap tespit edilen Callum’un, viral bir enfeksiyon geçirdiği düşünüldü. Bir hafta boyunca gözlem altında tutulan genç, anti-nöbet ilaçlarıyla evine gönderildi. Ancak doktorlar, durumu daha yakından incelemek üzere Callum’u Londra’daki başka bir hastaneye sevk etti.