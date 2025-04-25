15 yaşındaki gencin kâbusu bir anda başladı: Doktorlar "artık hiçbir şey yapılamaz" dedi

Callum’un üvey babası Mark ise, “Haberi bize o verdi. Gülümsedi ve sarıldı. Ama içten içe ne kadar endişeli olduğunu hissedebiliyorduk,” sözleriyle o anı anlattı.



Callum şu anda kemoterapi öncesinde fiziksel sağlığını korumak için egzersiz yapıyor ve diyetine dikkat ediyor. Sarah, “Hiç hasta olmamış bir çocuktan, hastanede kalan ve birçok ilaç kullanan bir çocuğa dönüştü,” derken, Mark ise oğlunun motivasyonunu korumak için spor salonuna geri döndüğünü söyledi.





