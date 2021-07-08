15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi

ntv.com.tr 08.07.2021 - 16:47 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 16:51
ABD’nin California eyaletindeki araştırmacılar ve çevre aktivistleri, nesli tükenme tehdidi altında olan dağ aslanlarının özgürce dolaşmasına izin verecek bir "yeşil köprü" için 65 milyon dolar (yaklaşık 565 milyon lira) toplamaya çalıştıklarını duyurdu.
Santa Monica Dağları'ndaki yer alan “Freeway 101” adlı otoyol üzerinde inşa edilecek köprü, California Ulaştırma Bakanlığı tarafından inşa edilecek olsa da özel olarak finanse edilmesi gerekiyor.
Bununla birlikte, bölgede izole bir yaşam süren dağ aslanlarının nesli tükenme tehdidi altında bulunuyor. Otoyol nedeniyle bölgede yaşanan habitat kaybı, dağ aslanlarını 15 yıl içinde soylarının tükenmesine yol açabilecek akrabalı çiftleşmeye yönlendirdi.
GPS tasmaları takılı dağ aslanlarını on yıllardır izleyen bilim insanları, Malibu sahili boyunca ve Los Angeles'ın ortasından Griffith Park'a uzanan Santa Monica Dağları'ndaki yolların büyük ölçüde hayvanların hayatta kalma olasılığını tehlikeye attığını buldu.
İki otoyolda seyahat etmesi ve evinin devasa bir Los Angeles parkını yapmasıyla ünlü olan dağ aslanı, genişleyen otoyollarda kapana kısılan vahşi hayvanların küçülen genetik çeşitliliğinin bir sembolü haline geldi. Meşe ve söğüt ağaçlarıyla, bölgeyi hayvanların doğal yaşam alanlarına mümkün olduğunca benzer hale getirilecek olan köprü, onların yiyeceğe ve potansiyel eşlere erişim sağlayacak.
Ulusal Yaban Hayatı Federasyonu'ndan Beth Pratt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Otoyol yapıldığında ekosistemin akışını kesti. Bunun etkilerini henüz fark ediyoruz” dedi.
Araştırmacılar, bu izolasyonun sonucunun dağ aslanları için yakın bir genetik çöküş olduğunu söyledi.
Pratt, “Dağ aslanları otoyol nedeniyle potansiyel eşlerine erişemiyor. Hiçbiri diğer bölgeye giremiyor. Ardından akrabalar arası çiftleşme gerçekleşiyor ve bu durum onların genetik çeşitliliğini tehlikeye atıyor” diye konuştu.