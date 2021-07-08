15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi

İnsan faaliyetlerinin neden olduğu habitat kaybı nedeniyle dünyada genelindeki biyoçeşitlilik her geçen gün azalıyor. ABD'deki araştırmacılar, 15 yıl içinde nesli tükeneceği tahmin edilen dağ aslanlarını korumak için yeni bir proje başlattı. Her gün 300 bin otomobilin geçtiği ve yaşam alanlarını ikiye bölen otoyol nedeniyle yiyecek ve eş bulamayan aslanlar için bir yeşil köprü inşa edilecek. Uzmanlar proje için 65 milyon dolara (yaklaşık 565 milyon lira) ihtiyaç duyduklarını belirterek, kampanya başlattı.

ntv.com.tr 08.07.2021 - 16:47 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 16:51

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 1

ABD’nin California eyaletindeki araştırmacılar ve çevre aktivistleri, nesli tükenme tehdidi altında olan dağ aslanlarının özgürce dolaşmasına izin verecek bir "yeşil köprü" için 65 milyon dolar (yaklaşık 565 milyon lira) toplamaya çalıştıklarını duyurdu. 

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 2

Santa Monica Dağları'ndaki yer alan “Freeway 101” adlı otoyol üzerinde inşa edilecek köprü, California Ulaştırma Bakanlığı tarafından inşa edilecek olsa da özel olarak finanse edilmesi gerekiyor.

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 3

15 YIL İÇİNDE SOYLARININ TÜKENMESİ BEKLENİYOR

Bununla birlikte, bölgede izole bir yaşam süren dağ aslanlarının nesli  tükenme tehdidi altında bulunuyor. Otoyol nedeniyle bölgede yaşanan  habitat kaybı, dağ aslanlarını 15 yıl içinde soylarının tükenmesine yol açabilecek akrabalı çiftleşmeye yönlendirdi.

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 4

GPS tasmaları takılı dağ aslanlarını on yıllardır izleyen bilim insanları, Malibu sahili boyunca ve Los Angeles'ın ortasından Griffith Park'a uzanan Santa Monica Dağları'ndaki yolların büyük ölçüde hayvanların hayatta kalma olasılığını tehlikeye attığını buldu.

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 5

YİYECEĞE VE POTANSİYEL EŞLERE ERİŞİMLERİ SAĞLANACAK

İki otoyolda seyahat etmesi ve evinin devasa bir Los Angeles parkını yapmasıyla ünlü olan dağ aslanı, genişleyen otoyollarda kapana kısılan vahşi hayvanların küçülen genetik çeşitliliğinin bir sembolü haline geldi. Meşe ve söğüt ağaçlarıyla, bölgeyi hayvanların doğal yaşam alanlarına mümkün olduğunca benzer hale getirilecek olan köprü, onların yiyeceğe ve potansiyel eşlere erişim sağlayacak.

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 6

Ulusal Yaban Hayatı Federasyonu'ndan Beth Pratt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Otoyol yapıldığında ekosistemin akışını kesti. Bunun etkilerini henüz fark ediyoruz” dedi.

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 7

Araştırmacılar, bu izolasyonun sonucunun dağ aslanları için yakın bir genetik çöküş olduğunu söyledi.

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 8

Pratt, “Dağ aslanları otoyol nedeniyle potansiyel eşlerine erişemiyor. Hiçbiri diğer bölgeye giremiyor. Ardından akrabalar arası çiftleşme gerçekleşiyor ve bu durum onların genetik çeşitliliğini tehlikeye atıyor” diye konuştu. 

15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 9
Öte yandan yeni köprü; dağ aslanlarının yanı sıra, diğer büyük kedilere, çakallara, geyiklere, kertenkelelere, yılanlara ve diğer canlılara güvenli bir açık alan yolu sağlayacak. Köprüyü inşa etmek için gereken 65 milyon doların 38 milyon dolarlık kısmının toplandığı açıklandı.  Geri kalan paranın  2025 yılına kadar tamamlanacağı ve inşaatın bitirileceği umut ediliyor.
15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi - 10

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