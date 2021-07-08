15 yıl içinde nesilleri tükenecek: Dağ aslanlarını kurtarmak için 65 milyon dolarlık yeşil köprü projesi

ABD’nin California eyaletindeki araştırmacılar ve çevre aktivistleri, nesli tükenme tehdidi altında olan dağ aslanlarının özgürce dolaşmasına izin verecek bir "yeşil köprü" için 65 milyon dolar (yaklaşık 565 milyon lira) toplamaya çalıştıklarını duyurdu.

Santa Monica Dağları'ndaki yer alan “Freeway 101” adlı otoyol üzerinde inşa edilecek köprü, California Ulaştırma Bakanlığı tarafından inşa edilecek olsa da özel olarak finanse edilmesi gerekiyor.

İki otoyolda seyahat etmesi ve evinin devasa bir Los Angeles parkını yapmasıyla ünlü olan dağ aslanı, genişleyen otoyollarda kapana kısılan vahşi hayvanların küçülen genetik çeşitliliğinin bir sembolü haline geldi. Meşe ve söğüt ağaçlarıyla, bölgeyi hayvanların doğal yaşam alanlarına mümkün olduğunca benzer hale getirilecek olan köprü, onların yiyeceğe ve potansiyel eşlere erişim sağlayacak.

Araştırmacılar, bu izolasyonun sonucunun dağ aslanları için yakın bir genetik çöküş olduğunu söyledi.

Pratt, “Dağ aslanları otoyol nedeniyle potansiyel eşlerine erişemiyor. Hiçbiri diğer bölgeye giremiyor. Ardından akrabalar arası çiftleşme gerçekleşiyor ve bu durum onların genetik çeşitliliğini tehlikeye atıyor” diye konuştu.

Öte yandan yeni köprü; dağ aslanlarının yanı sıra, diğer büyük kedilere, çakallara, geyiklere, kertenkelelere, yılanlara ve diğer canlılara güvenli bir açık alan yolu sağlayacak. Köprüyü inşa etmek için gereken 65 milyon doların 38 milyon dolarlık kısmının toplandığı açıklandı. Geri kalan paranın 2025 yılına kadar tamamlanacağı ve inşaatın bitirileceği umut ediliyor.