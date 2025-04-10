151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor

MENENJİT TÜRLERİ NELERDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların (meninks) iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Menenjit; bakteriyel, viral, mantar veya parazitik enfeksiyonlar nedeniyle gelişebilir. En yaygın menenjit türleri bakteriyel ve viral menenjittir.



Bakteriyel menenjit, en ciddi türdür ve hızla tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir. Özellikle yeni doğanlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yaygındır.



Viral menenjit, bakteriyel menenjite göre daha hafif seyreder. Genellikle iyi huylu olup çoğu vakada tedavi gerektirmez. Enfeksiyona neden olan virüsler arasında enterovirüsler, kabakulak virüsü ve herpes virüsleri yer alır.



Fungal menenjit, genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülür ve tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir.



Parazitik menenjit, çeşitli parazitlerin neden olduğu menenjit türüdür ve nadiren görülür.