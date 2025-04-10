151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor

Nijerya'da ilk olarak Ekim ayında tespit edilen salgın, şimdiye kadar 151 kişinin hayatına mal oldu. Nijeryalı yetkililer, salgının 36 eyaletten 23’üne yayıldığını ve ölümlerin neredeyse yarısının 2025 yılı içinde gerçekleştiğini açıkladı.

151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor - 1

Ölümlerdeki artışı "endişe verici" olarak değerlendiren uzmanlar, birçok vakanın hastaneye geç başvurduğunu veya hiç gitmediğini belirterek, bunun önceki salgınlarda da sık görülen bir sorun olduğuna dikkat çekti.

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151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor - 2

Salgın, Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri  olan Nijerya'da daha tehlikeli bir boyuta ulaştı. Şubat ayında ABD tarafından uygulanan yardım kesintileri, Nijerya’nın sağlık sistemini olumsuz etkiledi. Ülke, benzer salgınlarla mücadele etmek için uzun yıllardır dış yardımlara bağımlıydı.

151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor - 3

Menenjit salgınından en çok etkilenen eyaletlerin neredeyse tamamının kuzeyde yer aldığını belirten sağlık görevlileri, hastalığın erişimi zor bölgelerde yayılmasının, durumu daha karmaşık hale getirebileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü, beyin ve omuriliği saran zarları etkileyen menenjiti, özellikle Nijerya için  ciddi bir tehdit olarak tanımlıyor.

151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor - 4

Yetkililer, salgını durdurmak amacıyla vaka takibi, laboratuvar testleri ve halkı bilinçlendirme kampanyalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Ayrıca yüksek ateş, ense sertliği ve şiddetli baş ağrısı gibi belirtiler görülmesi halinde derhal sağlık hizmetine başvurulması konusunda uyarı yapıldı.

151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor - 5

Sınır Tanımayan Doktorlar Nijerya temsilcisi Simba Tirima, sadece birkaç hafta içinde yüzlerce hastanın yatış yaptığını ve çok sayıda ölüm yaşandığını söyledi. “Menenjit çok hızlı ilerliyor. Hastalar, 24 saat içinde kötüleşebiliyor” diyen Tirima, geniş çaplı aşılama kampanyaları çağrısında bulundu.

151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor - 6

MENENJİT TÜRLERİ NELERDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların (meninks) iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Menenjit; bakteriyel, viral, mantar veya parazitik enfeksiyonlar nedeniyle gelişebilir. En yaygın menenjit türleri bakteriyel ve viral menenjittir.

Bakteriyel menenjit, en ciddi türdür ve hızla tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir. Özellikle yeni doğanlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yaygındır.

Viral menenjit, bakteriyel menenjite göre daha hafif seyreder. Genellikle iyi huylu olup çoğu vakada tedavi gerektirmez. Enfeksiyona neden olan virüsler arasında enterovirüsler, kabakulak virüsü ve herpes virüsleri yer alır.

Fungal menenjit, genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülür ve tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Parazitik menenjit, çeşitli parazitlerin neden olduğu menenjit türüdür ve nadiren görülür.

151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor - 7

MENENJİT BELİRTİLERİ

Menenjit belirtileri, enfeksiyonun türüne, kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir ancak en yaygın işaretler şunlardır:

  • Ateş ve titreme
  • Baş ağrısı (çok şiddetli olabilir)
  • Boyun sertliği
  • Işığa duyarlılık (fotofobi)
  • Bulantı ve kusma
  • Zihinsel bulanıklık veya kafada karışıklık
  • Cilt döküntüleri (özellikle bakteriyel menenjitte)
  • Yorgunluk ve halsizlik

Menenjit, bebeklerde aşırı huzursuzluk, beslenme zorluğu, başın büyümesi (fontanel), kusma ve uyuşukluk gibi semptomlarla da kendisini ele verebilir.

151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor - 8

MENENJİTTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Meningokok, pnömokok ve Haemophilus influenzae tip B (Hib) gibi bakterilere karşı aşılar, bakteriyel menenjitten korunmada etkili olabilir.

El yıkama, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun kapama gibi basit hijyenik önlemlerle enfeksiyon riski azaltılabilir.

Sağlıklı yaşam tarzı, dengeli beslenme, yeterli uyku ve egzersiz bağışıklık sistemini destekler.

Menenjit, acil müdahale gerektiren ciddi bir hastalık olduğu için belirtiler başladığında hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Erken tedavi ile komplikasyon riski önemli ölçüde azalabilir.

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