151 kişinin ölümüne neden olan salgın endişe yarattı: Yetkililer 3 belirtiye karşı uyarıyor
Nijerya'da ilk olarak Ekim ayında tespit edilen salgın, şimdiye kadar 151 kişinin hayatına mal oldu. Nijeryalı yetkililer, salgının 36 eyaletten 23’üne yayıldığını ve ölümlerin neredeyse yarısının 2025 yılı içinde gerçekleştiğini açıkladı.
Ölümlerdeki artışı "endişe verici" olarak değerlendiren uzmanlar, birçok vakanın hastaneye geç başvurduğunu veya hiç gitmediğini belirterek, bunun önceki salgınlarda da sık görülen bir sorun olduğuna dikkat çekti.