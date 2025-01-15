153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!"

Nobel ve Dünya Gıda Ödülü sahibi 153 bilim insanı, dünya liderlerine ve karar vericilere açık bir mektup yazarak küresel açlık krizine karşı acil eylem çağrısında bulundu. Mektupta, artan nüfus ve iklim değişikliğinin yarattığı risklerle mücadele edebilmek için tarımsal üretimin ve gıda dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!" - 1

Dünyanın önde gelen 153 bilim insanı, küresel açlık krizini önlemek ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa etmek amacıyla liderlere tarihi bir açık mektup yolladı.

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153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!" - 2

"YAKIN BİLE DEĞİLİZ"

Bilim insanları, mevcut durumda yaklaşık 700 milyon insanın yetersiz beslenme ve yoksullukla mücadele ettiğini hatırlatarak, bu rakamın 2050 yılına kadar dünya nüfusuna 1,5 milyar kişinin daha eklenmesiyle daha da artabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada "Gelecekteki gıda ihtiyaçlarını karşılama yolunda değiliz, buna hiç yakın değiliz," ifadeleriyle mevcut gidişatın sürdürülemez olduğu belirtildi.

153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!" - 3

NELER YAPILABİLİR

Bilim insanları bazı yöntemlerin geliştirilmesiyle küresel açlık krizinde önemli adımlar atılabileceğini belirtti. 

Fotosentez hızını artıran temel gıdalar: Buğday ve pirinç gibi ürünlerde verimliliğin artırılması.
Kimyasal gübreye ihtiyaç duymayan mahsuller: Toprağın sürdürülebilirliğini artıracak yeni tarım yöntemlerinin geliştirilmesi.
Daha uzun raf ömrüne sahip ürünler: Meyve ve sebzelerdeki israfı azaltacak yenilikler.

153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!" - 4

Toprak bozulması ve su kıtlığı gibi sorunların daha da ağırlaşacağı uyarısı yapılırken, bu zorlukların üstesinden gelmek için kolektif bir çabanın önemine işaret edildi.

153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!" - 5

LİDERLERE MESAJ

2011 Nobel Fizik Ödülü sahibi Brian Schmidt, mektupla ilgili olarak, "Bu hızlıca çözülebilir bir sorun. 25 yıl içinde milyarlarca insanı etkileyebilir. Çözülmesi halinde kimse kaybetmeyecek. Tek yapmamız gereken şey, bunu çözmek," ifadelerini kullandı. Schmidt, ABD gibi büyük ülkeler ve Gates Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının bu konuda öncü olabileceğini belirtti.

153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!" - 6

2022 Dünya Gıda Ödülü sahibi ve NASA araştırmacısı Cynthia Rosenzweig ise "Bilim insanları gerekli araştırmaları yapıyor, ancak daha fazla fonla bu süreç hızlanabilir," diyerek, kaynakların artırılmasının kritik önemde olduğunu ifade etti.

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