153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!"
Nobel ve Dünya Gıda Ödülü sahibi 153 bilim insanı, dünya liderlerine ve karar vericilere açık bir mektup yazarak küresel açlık krizine karşı acil eylem çağrısında bulundu. Mektupta, artan nüfus ve iklim değişikliğinin yarattığı risklerle mücadele edebilmek için tarımsal üretimin ve gıda dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Dünyanın önde gelen 153 bilim insanı, küresel açlık krizini önlemek ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa etmek amacıyla liderlere tarihi bir açık mektup yolladı.