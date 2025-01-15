153 bilim insanından dünya liderlerine açık mektup: "Zaman daralıyor!"

"YAKIN BİLE DEĞİLİZ"

Bilim insanları, mevcut durumda yaklaşık 700 milyon insanın yetersiz beslenme ve yoksullukla mücadele ettiğini hatırlatarak, bu rakamın 2050 yılına kadar dünya nüfusuna 1,5 milyar kişinin daha eklenmesiyle daha da artabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada "Gelecekteki gıda ihtiyaçlarını karşılama yolunda değiliz, buna hiç yakın değiliz," ifadeleriyle mevcut gidişatın sürdürülemez olduğu belirtildi.