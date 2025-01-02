16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü
İngiltere'de tarihin en ilginç kayıp vakalarından biri yaşandı. 1972 yılında kaybolan bir kadın tam 52 yıl sonra ortaya çıktı. Polisin kayıp kadının kaybolduğu döneme ait fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından fotoğrafı görenler 16 yaşındayken kaybolan kadın hakkında bilgi verdi. Ekip, 68 yaşındaki kadının hayatta ve iyi durumda bulunduğunu duyurdu.
İngiltere'nin en uzun süreli kayıp vakalarından biri 52 yıl sonra çözüldü. 16 yaşındayken Coventry'de kaybolan Sheila Fox, yapılan yeni bir polis çağrısı sonrası sağ ve iyi durumda bulundu.