16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü

İngiltere'de tarihin en ilginç kayıp vakalarından biri yaşandı. 1972 yılında kaybolan bir kadın tam 52 yıl sonra ortaya çıktı. Polisin kayıp kadının kaybolduğu döneme ait fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından fotoğrafı görenler 16 yaşındayken kaybolan kadın hakkında bilgi verdi. Ekip, 68 yaşındaki kadının hayatta ve iyi durumda bulunduğunu duyurdu.

16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü - 1

İngiltere'nin en uzun süreli kayıp vakalarından biri 52 yıl sonra çözüldü. 16 yaşındayken Coventry'de kaybolan Sheila Fox, yapılan yeni bir polis çağrısı sonrası sağ ve iyi durumda bulundu.

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16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü - 2

Şu anda 68 yaşında olan Sheila Fox, 1972 yılında Coventry'de kaybolmuştu. O dönemde Batı Midlands polisi, Fox’un ailesiyle yaşadığını ve bir erkekle ilişki içinde olabileceğini belirterek, genç kızın bölgeden ayrılmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyordu.

16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü - 3

Pazar günü, Batı Midlands polisi yıllar sonra Fox'u bulmak için yeni bir çağrı yaptı. Kayıp olduğu döneme ait bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde paylaşan polis, kısa sürede halktan bilgi aldı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, Sheila Fox’un hayatta olduğu ve iyi durumda bulunduğu duyuruldu.

16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü - 4

Polis sözcüsü “West Midlands polisinin en uzun süredir devam eden kayıp kişi soruşturmalarından birinin sonuçlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Sheila'nın kaybolduğu sıralarda çekilmiş tek bir fotoğrafı soruşturmayı yürüten memurlar tarafından bulunarak web sitesine yüklendi ve sosyal medyada yayınlandı. Çağrıdan sonraki birkaç saat içinde halktan gelen bilgiler polis ekiplerini Sheila'ya ulaştırdı.

16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü - 5

Araştırma ekibinden Dedektif Çavuş Jenna Shaw ise, “Elde edebildiğimiz tüm delilleri taradık ve Sheila’ya ait bir fotoğraf bulmayı başardık. Küçük bir ekiple çalışıyoruz ve bu vakayı halkın yardımıyla çözmeyi başaran Dedektif Shaun Reeve’in emeğini takdir etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü - 6

“Her kayıp kişinin bir hikayesi var ve aileleri ile arkadaşları bu hikayeyi bilmeyi ve mümkünse sevdikleriyle yeniden bir araya gelmeyi hak ediyor” diyen Shaw, çözülmesi uzun yıllar alan bu davanın kapanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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