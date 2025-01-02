16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu: En uzun kayıp vakası böyle çözüldü

Pazar günü, Batı Midlands polisi yıllar sonra Fox'u bulmak için yeni bir çağrı yaptı. Kayıp olduğu döneme ait bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde paylaşan polis, kısa sürede halktan bilgi aldı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, Sheila Fox’un hayatta olduğu ve iyi durumda bulunduğu duyuruldu.