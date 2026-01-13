17 gündür süren İran'daki eylemler hakkında ne biliyoruz? "2 bin ölü var"

Tahran yönetimi rejim karşıtı protestolarla ilgili özellikle ABD ve İsrail'i hedef aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehditlerine gönderme yaptı, “Trump'ın müdahale mesajından sonra protestolar müdahaleye bahane olsun diye kanlı bir hal aldı” dedi.

İran Dışişleri Bakanı ABD'nin müdahale tehditlerine karşılık da verdi, “Savaşa da hazırız diyaloğa da” diye konuştu. Al Jazeera'ya konuşan Arakçi “eğer Washington askeri seçeneği test etmeye çalışırsa ki daha önce de test edilmişti, biz buna hazırız” dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt Fox ise İran'ın kapalı kapılar ardından Trump'a farklı mesajlar gönderdiğini söyledi. Leavitt, “Trump İran'da diplomasiden yana ancak askeri seçenek de masada” diye konuştu.

İsrail'den yapılan açıklamada protestoların İran'ın iç işi olduğu belirtilirken olası bir ABD müdahalesine karşı da teyakkuzda olunduğu belirtildi.