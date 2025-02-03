17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar

İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki Hannah Riddell, kanserle verdiği zorlu mücadeleyi kazandı. Ancak mutluluğu uzun sürmedi; genç kız bir hafta sonra sepsis şüphesiyle hayatını kaybetti.

17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar - 1

Hannah, Ağustos 2024’te kolunun altında bir kitle fark edilmesinin ardından 4. evre Hodgkin lenfoma teşhisi aldı. Hastalığıyla cesurca mücadele eden genç kız, altı kür kemoterapi gördü. 7 Ocak’ta doktorlar, vücudunda artık kanser belirtisi olmadığını belirtti.


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17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar - 2

Hannah’nın annesi Jill Mitcheson (44), kızının geleceğe dair büyük hayalleri olduğunu söyledi. “Çok fazla planı vardı. Bir gelecek istiyordu ve hepsi elinden alındı,” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Hannah, okulunu yeni bitirmişti ve eğitimine devam etmeyi planlıyordu. 18 yaşındaki erkek arkadaşı Kieron Stokoe, hastalığı süresince ona destek olmuştu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşmasını kutlamak için tatile gitmeyi planlıyorlardı.


17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar - 3

2 NÖBET GEÇİRDİ VE KALBİ DURDU

Ancak 14 Ocak’ta rutin bir kan testi sırasında Hannah iki nöbet geçirdi ve kısa süre sonra kalbi durdu. Annesi Jill, test öncesinde kızının solgun göründüğünü ve mide bulantısı yaşadığını belirtti. Ayrıca bacaklarında şiddetli ağrılar olduğunu söyledi.


17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar - 4

Bir nöbet daha geçiren Hannah, hızla acil servise kaldırıldı. Jill, o anları şu sözlerle anlattı: “Gözleri geriye doğru kayıyordu, panik içindeydi. Nefes almakta zorlanıyordu.”

Hannah, yoğun bakıma alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar - 5

NEDENİ SEPSİS Mİ?

Aile, Hannah’nın ani ölümüne neyin sebep olduğunu öğrenebilmek için yürütülen soruşturmanın sonucunu bekliyor. Ölüme sepsisin yol açmış olabileceği düşünülüyor. Sepsis, vücudun bir enfeksiyona aşırı tepki vermesi sonucu doku hasarı, organ yetmezliği ve ölüme neden olabiliyor.


17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar - 6

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya genelinde sepsis teşhisi konan hastaların üçte biri hayatını kaybediyor.

Hayatta kalanlar ise kronik ağrı, yorgunluk, organ işlev bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi uzun vadeli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

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