17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar
İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki Hannah Riddell, kanserle verdiği zorlu mücadeleyi kazandı. Ancak mutluluğu uzun sürmedi; genç kız bir hafta sonra sepsis şüphesiyle hayatını kaybetti.
Hannah, Ağustos 2024’te kolunun altında bir kitle fark edilmesinin ardından 4. evre Hodgkin lenfoma teşhisi aldı. Hastalığıyla cesurca mücadele eden genç kız, altı kür kemoterapi gördü. 7 Ocak’ta doktorlar, vücudunda artık kanser belirtisi olmadığını belirtti.