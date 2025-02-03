17 yaşındaki genç kanseri yendi, 1 hafta sonra aniden öldü: 2 belirtiyle hastaneye kaldırmışlar

Hannah’nın annesi Jill Mitcheson (44), kızının geleceğe dair büyük hayalleri olduğunu söyledi. “Çok fazla planı vardı. Bir gelecek istiyordu ve hepsi elinden alındı,” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.



Hannah, okulunu yeni bitirmişti ve eğitimine devam etmeyi planlıyordu. 18 yaşındaki erkek arkadaşı Kieron Stokoe, hastalığı süresince ona destek olmuştu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşmasını kutlamak için tatile gitmeyi planlıyorlardı.





