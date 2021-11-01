18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, Covid-19 önlemleri kapsamında 18 aydır uyguladığı yabancı turistlere karantina uygulamasını bugün itibariyle kaldırdı. Kararın ardından başkent Bangkok’a binlerce turist akın etti. Sıkı karantina önlemleri nedeniyle iki yıl boyunca kapalı kalan ülkede, yaklaşık 50 milyar dolarlık yıllık gelir kaybedilmiş ve 3 milyondan fazla kişi işinden olmuştu.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 01.11.2021 - 16:41 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 17:03

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 1

Binden fazla yabancı turist, Covid-19’a karşı aşılanan ziyaretçiler için karantina muafiyeti kapsamında 18 ayın ardından ’ın başkenti Bangkok'a geldi.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 2

Üst düzey sağlık yetkilisi Kiattiphum Wongraijit, açılış gününde 40 uluslararası uçuş aracılığıyla bin 534 yabancı ve 890 yerli turist geldiğini açıkladı. 

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 3

Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı yetkilileri, bugün 10 binden fazla turistin beklendiğini açıkladı.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 4

Bununla birlikte muafiyet, ABD ve Çin de dahil olmak üzere 60'tan fazla ülkeyi kapsıyor. Bangkok'a ilk gelen turistlerden biri olan Alman Simon Raithel, "Şu anda, bildiğiniz gibi Avrupa oldukça soğuk, bu yüzden buraya gelmeye karar verdik" dedi.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 5

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Diğer taraftan, Asya-Pasifik'in en popüler turistik yerlerinden biri olan Tayland’da pandemi nedeniyle turizme bağlı 3 milyondan fazla iş ve yılda yaklaşık 50 milyar dolar gelir kaybedildi.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 6

Tayland’ın muhteşem plajları, baharatlı yemekleri ve göz kamaştırıcı tapınakları pandemiden önce sürekli yabancı turistlerin ilgisini cezbetti. Ülke, 2019'da uluslararası turizm gelirlerinden 60 milyar dolar elde etti. 

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 7

TURİZM, GSYİH'DE ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP

Geçmiş yıllarda, her yabancı turist Tayland’da kişi başına ortalama bin 520 dolar harcayarak ülkeyi dünyanın en karlı seyahat destinasyonlarından biri haline getirdi. Ayrıca, Bankası verileri, 2018'de turizmin Tayland GSYİH'ya toplam katkısının 100 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 8

Pandemiden önce turizm, Tayland GSYİH'sının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyordu.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 9

PHUKET TEMMUZ AYINDA AÇILDI

Diğer taraftan Tayland, turizmi salgın öncesi haline getirmek için geçen Temmuz ayında  Phuket adasını aşısız gezginlere açtı. Ancak, pilot uygulama karışık sonuçlar verdi ve aylık pandemi öncesi turist sayısının sadece yüzde 1'ini getirdi.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 10

Öte yandan, Tayland’ın yeni ulusal programı kapsamında ziyaretçilerin varışta negatif bir Covid-19 testin belgesi göstermesi gerekiyor. Ardından turistler ertesi gün serbestçe seyahat edebiliyor.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 11

Fransız Marguerite Jeason, "Bu çok daha kolay. Önceden 14 gece katantinada tutuluyorduk” diye konuştu.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 12

Bununla birlikte Tayland’daki hava yolları, ülkeyi beklenen ziyaretçi akınına hazırlamak için oldukça hızlı davrandı.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 13

TOPARLANMA YAVAŞ OLACAK

Yine de, 2019'daki yaklaşık 40 milyona kıyasla, bu yıl 180 bin yabancı varış ve gelecek yıl 7 milyon yabancı varış ile toparlanmanın nispeten yavaş olması bekleniyor.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 14

TAYLAND'DA HALKIN YÜZDE 44'Ü TAM OLARAK AŞILANDI

Our World in Data'nın verilerine göre, 69,8 milyon nüfuslu Tayland'da halkın yüzde 44'ü tam olarak aşılandı.

18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 15
18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 16
18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 17
18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 18
18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti - 19

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