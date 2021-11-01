18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti

Bununla birlikte muafiyet, ABD ve Çin de dahil olmak üzere 60'tan fazla ülkeyi kapsıyor. Bangkok'a ilk gelen turistlerden biri olan Alman Simon Raithel, "Şu anda, bildiğiniz gibi Avrupa oldukça soğuk, bu yüzden buraya gelmeye karar verdik" dedi.