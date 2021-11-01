18 ay sonra yeniden açılan Tayland'a binlerce turist akın etti

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 01.11.2021 - 16:41 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 17:03
Binden fazla yabancı turist, Covid-19’a karşı aşılanan ziyaretçiler için karantina muafiyeti kapsamında 18 ayın ardından Tayland’ın başkenti Bangkok'a geldi.
Üst düzey sağlık yetkilisi Kiattiphum Wongraijit, açılış gününde 40 uluslararası uçuş aracılığıyla bin 534 yabancı ve 890 yerli turist geldiğini açıkladı.
Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı yetkilileri, bugün 10 binden fazla turistin beklendiğini açıkladı.
Bununla birlikte muafiyet, ABD ve Çin de dahil olmak üzere 60'tan fazla ülkeyi kapsıyor. Bangkok'a ilk gelen turistlerden biri olan Alman Simon Raithel, "Şu anda, bildiğiniz gibi Avrupa oldukça soğuk, bu yüzden buraya gelmeye karar verdik" dedi.
Diğer taraftan, Asya-Pasifik'in en popüler turistik yerlerinden biri olan Tayland’da pandemi nedeniyle turizme bağlı 3 milyondan fazla iş ve yılda yaklaşık 50 milyar dolar gelir kaybedildi.
Tayland’ın muhteşem plajları, baharatlı yemekleri ve göz kamaştırıcı tapınakları pandemiden önce sürekli yabancı turistlerin ilgisini cezbetti. Ülke, 2019'da uluslararası turizm gelirlerinden 60 milyar dolar elde etti.
Geçmiş yıllarda, her yabancı turist Tayland’da kişi başına ortalama bin 520 dolar harcayarak ülkeyi dünyanın en karlı seyahat destinasyonlarından biri haline getirdi. Ayrıca, Dünya Bankası verileri, 2018'de turizmin Tayland GSYİH'ya toplam katkısının 100 milyar dolar olduğunu gösteriyor.
Pandemiden önce turizm, Tayland GSYİH'sının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyordu.
Diğer taraftan Tayland, turizmi salgın öncesi haline getirmek için geçen Temmuz ayında Phuket adasını aşısız gezginlere açtı. Ancak, pilot uygulama karışık sonuçlar verdi ve aylık pandemi öncesi turist sayısının sadece yüzde 1'ini getirdi.
Öte yandan, Tayland’ın yeni ulusal programı kapsamında ziyaretçilerin varışta negatif bir Covid-19 testin belgesi göstermesi gerekiyor. Ardından turistler ertesi gün serbestçe seyahat edebiliyor.
Fransız Marguerite Jeason, "Bu çok daha kolay. Önceden 14 gece katantinada tutuluyorduk” diye konuştu.
Bununla birlikte Tayland’daki hava yolları, ülkeyi beklenen ziyaretçi akınına hazırlamak için oldukça hızlı davrandı.
Yine de, 2019'daki yaklaşık 40 milyona kıyasla, bu yıl 180 bin yabancı varış ve gelecek yıl 7 milyon yabancı varış ile toparlanmanın nispeten yavaş olması bekleniyor.
Our World in Data'nın verilerine göre, 69,8 milyon nüfuslu Tayland'da halkın yüzde 44'ü tam olarak aşılandı.