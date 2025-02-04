18 yaşına kadar 2 kanser 2 beyin tümörü geçirdi: Nadir görülen hastalık hayatını alt üst ediyor

Ruby-Jo'ya ilk olarak Eylül 2022'de beyin tümörü teşhisi konuldu. Sadece bir ay sonra, Ekim 2022'de cilt kanseri olduğu ortaya çıktı. Bu süreç genç kız için büyük bir şok oldu. “Sadece gözlerimden yaşlar boşalırken, neden ben diye sorduğumu hatırlıyorum” diyerek duygularını dile getirdi.



15 yaşından itibaren sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ruby-Jo'ya iki yıl içinde iki kez melanom teşhisi konuldu ve kanserli olmayan iki beyin tümörü çıkarıldı. Son ameliyatı ise Aralık 2024'te gerçekleşti.





