19-25 Şubat 2021 haftanın fotoğrafları

New York'ta protesto yürüyüşü düzenledi New York'ta yaklaşık bir yıl önce çıplak vaziyette gözaltına alınıp kafasına poşet geçirilen siyahi Daniel Prude'un ölümüne ilişkin davada olaya karışan polis memurları suçsuz bulundu. Dava kararının ardından, Black Lives Matter (BLM) hareketi üyeleri, New York Başsavcısı Letitia James'in ofisi önünde toplanarak protesto yürüyüşü düzenledi. Üyeler, James'in ofisine girmeye çalıştı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )