19-25 Şubat 2021 haftanın fotoğrafları

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları..

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Anadolu Ajansı 27.02.2021 - 09:09

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı İtalya'nın Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler 9 gündür devam ediyor. Dün yanardağda gece saatlerinde yaşanan şiddetli patlama ile püsküren lavlar, MIlo köyünden görüntülendi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )

İstanbul İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllık güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )

Bursaspor - Menemenspor Mücadelesi TFF 1. Lig'in 24. haftası Bursaspor ile Menemenspor karşılaştı. Bir pozisyonda Bursasporlu Emirhan Aydoğan (5) rakibiyle mücadele etti. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Atina'da üniversite öğrencileri gösteri düzenledi Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri, kampüslere polise bağlı güvenlik birimleri konuşlandırılmasını içeren tartışmalı eğitim reformu yasasını protesto etti. Atina Üniversitesi önünde toplanan yüzlerce öğrenci, buradan ülke parlamentosunun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyerek söz konusu "kampüs polisi" yasasının geri alınması talebiyle gösteri düzenledi. ( Dimitris Lampropoulos - Anadolu Ajansı )

Güvenlik korucuları performanslarıyla göz doldurdu. Van'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğünce çığ eğitimi verilen güvenlik korucuları, gerçeği aratmayan tatbikattaki performanslarıyla göz doldurdu. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede ekipler, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi kurtarmak için zamanla yarıştı. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )

Rakuba Evleri Sudan ile Etiyopya arasında sınır ihlali iddiaları nedeniyle yaşanan askeri ve siyasi krize rağmen sınır kentleri Gallabat ve Metemma’da hayat normal seyrinde devam ediyor. Sudan’ın Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı yaşadığı Gadarif eyaletinin Faşaka bölgesindeki Gallabat kenti sakinlerinin bazıları, geçimlerini Rakuba adı verilen evleri yaparak sağlıyor. ( Ömer Erdem - Anadolu Ajansı )

Şırnak yatırımcıların ilgi odağı haline geldi Terörün gölgesinden kurtulan Şırnak önce huzura sonra yatırıma kavuştu. 5 yıl önce yaşanan terör saldırılarının ardından yürütülen operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği kentte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, Valilik ve görevlendirme yapılan belediyenin katkılarıyla yürütülen çalışmalarla büyük bir gelişim sağlandı. Terörden arındırılan Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. ( Şırnak Valiliği - Anadolu Ajansı )

"kağıtsız" göçmenlere ev sahipliği yapıyor Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde bir kilise haftalardır çok sayıda göçmene ev sahipliği yapıyor. Aslında uzun yıllardır Brüksel'de yaşayan, normalde evlerde veya apartmanlarda oturan ancak hiçbir resmi belge olmadan hayatlarını "kağıtsız" şekilde sürdüren göçmenler hükümetin dikkatini çekebilmek amacıyla kilisedeki eylemini sürdürüyor. Avrupa'nın kalbi sayılan Brüksel'deki Saint-Jean-Baptiste au Beguinage Kilisesi'nin geçici misafirleri, 24 gün önce burada yaşamaya başladı. Kimisi 20 yıldan fazla süredir resmi belge sahibi olmadan Belçika'da yaşamını sürdürüyor ve bu nedenle "kağıtsız" olarak adlandırılıyor. Kilise yönetiminin izniyle daha önce de "kağıtsız" göçmenlerin eylemlerine sahne olan 17. yüzyıldan kalma ibadethaneye "yerleşen" 17 milletten yaklaşık 270 kişi, Belçika hükümetinden yetkililerin kendileriyle görüşmesini ve oturma izni verilmesini bekliyor. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Ağrı Dağı beyaza büründü 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )

New York'ta protesto yürüyüşü düzenledi New York'ta yaklaşık bir yıl önce çıplak vaziyette gözaltına alınıp kafasına poşet geçirilen siyahi Daniel Prude'un ölümüne ilişkin davada olaya karışan polis memurları suçsuz bulundu. Dava kararının ardından, Black Lives Matter (BLM) hareketi üyeleri, New York Başsavcısı Letitia James'in ofisi önünde toplanarak protesto yürüyüşü düzenledi. Üyeler, James'in ofisine girmeye çalıştı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Papa Franciscus'un ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 5-8 Mart arasında gerçekleştirmesi planlanan ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor. Papa'nın ziyaret etmesi beklenen Bağdat'taki Mar Yusuf Kilisesi ve karşısındaki duvarlara Papa'nın posterleri asıldı. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Kayak merkezinde, renkli görüntüler oluştu Bitlis Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirildi. Bitlis Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki kayak merkezinde sporcular, dondurucu soğuk havaya rağmen ellerindeki meşalelerle zirveden indi.Yüzlerce vatandaşın gösteriyi izlemek için geldiği kayak merkezinde, renkli görüntüler oluştu. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi yapan 17 Kasım terör örgütü mensubu Dimitri Koufontina için düzenlenen destek gösterisinde ufak çaplı arbede yaşandı. Polis, bazı göstericileri göz altına aldı. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akşam saatlerinde gün batımı ile gökyüzünde kırlangıçların dansı güzel görüntüler oluşturdu. ( Haluk Satır - Anadolu Ajansı )

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Arkas Spor takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Arkas Sporlu Lagumdzija, bir pozisyonda savunmada yer aldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı

Bakü'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren tipi şeklinde yağan kar nedeniyle vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekti. Kar yağışı nedeniyle başkentin sokakları beyaza büründü. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )

Corona virüs salgını ve soğuğa rağmen, evsizler sokaklarda yaşamaya devam ediyor ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve soğuğa rağmen, evsizler sokaklarda dolaşmaya, tren istasyonları, metrolar ve kaldırımlarda yaşamaya devam ediyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası Uluslararası Ruhi Sarıalp Salon Atlamalar Kupası, büyükler ve 20 yaş altı kategorisinde gerçekleştirildi. Atlet Nehir Şit (1127), "Uzun Atlama" kategorisinde yarıştı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

Rusya Kadın Futbol Takımı, Antalya'nın Serik ilçesinde Sırbistan ile hazırlık maçı yaptı. Sırbistan oyuncusu Tijana Filipovic (önde) bir pozisyonda rakibi Nadezhda Smirnova (arkada) ile mücadele etti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı. ( Murat Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Uzungöl ziyaretçilerini büyülüyor Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl, soğuk havanın etkisiyle buz tutan yüzeyi ziyaretçilerini adeta büyülüyor. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

ntalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, turizm sezonuna hazır Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, turizm sezonuna hazır. Hayvanat bahçesinde yer aslanlar dikkati çekiyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Kartepe yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, coğrafi konumu, erişilebilirliği ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Türkiye'nin 3. büyük dağı Süphan'ın karla kaplı doruklarına bulutlar da eklenince güzel görüntü oluştu. Van Gölü'nün kıyısındaki 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'nın beyaza bürünmüş zirvesi, etrafını saran bulutlar ile bölgenin bir çok noktasından gözlemlenebiliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelenler, eğlenceli vakit geçirdi Antalya'da, Beydağları üzerinde yar alan Saklıkent Kayak Merkezi'ne gelenler, etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Moskova’da hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyle ölçüldü Rusya’nın başkenti Moskova’da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyle ölçüldü. Sabah güneşinin doğduğu anlarda merkezi ısıtma sistemlerinden çıkan buharın yoğunluğu güzel görüntü oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Bursa'da sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobilin polis araçlarına çarpıp alev alması sonucu 1 kişi yaralandı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

İsrail güçleri 4 daireden oluşan 2 katlı binayı yıktı İsrail güçleri, Mescid-i Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün El-İseviyye Mahallesi'nde bulunan evini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, çok sayıda İsrail polisiyle geldiği mahallede, İleyyan’a ait 4 daireden oluşan 2 katlı binayı yıktı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da ‘’Moskova Ritmik Jimnastik Grand Prix 2021’’ turnuvası Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda final müsabakaları ile sona erdi. Bulgar sporcu Boryana Kaleyn (fotoğrafta) Ball (top) finalinde performans sergiledi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Myanmar'da darbeyi ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto etmek üzere toplanan grup, Myanmar ordusu ve polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Mandalay kentindeki protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından en az 2 kişi hayatını kaybederken bazı göstericiler de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneler taşındı. ( EPA/KAUNG ZAW HEIN - Anadolu Ajansı )

Yenilenebilir enerji yatırımlarının arttığı Türkiye'de halen 3 bin 500'ün üzerinde rüzgar türbini bulunuyor. Kurulum aşamasında devasa vinç ve yüksek platformların kullanıldığı türbinler, belirli dönemlerde rutin bakım ve onarım çalışması gerektiriyor. Rüzgar türbinlerinin bakımını yapan iple erişim teknisyenlerinin yerden yüzlerce metre yükseklikteki zorlu mesaisi cambazları aratmıyor. Köy yollarından, dağlık arazilerden sonra ulaşılan RES sahasında ilk olarak görevli personelle temasa geçiliyor. Bakım ve onarımı yapılacak türbininin durdurulmasının ardından iple erişim teknisyenlerinin saha görevi başlıyor. Yaklaşık 100 metre yükseklikten bakım ve onarım yapa yapa inen ekiplerin her bir kanattaki mesaisi yaklaşık 1 saat sürüyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, Federal Hükümet Güçleri'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle, komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısının 71 bini aştığı bildirildi. Çatışmalardan kaçarak Kadarif eyaletindeki Um Rakuba Kampı'na sığınan 21 bin civarı Etiyopyalı, zorlu yaşam mücadelesini kısıtlı imkanlarla sürdürüyor. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. Atletler Tilen Ovnicek (173), Marius Gabriel Tone (154), Denis Dimitrov (112), Kayhan Özer (191), Oleksandr Sokolov (220), Stanislav Kovalenko (221) ve Petre Nicolae Rezmives (153), "60 Metre 2. Seri" kategorisinde yarıştı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından ikinci kez düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı. ( İsmail Hakkı Demir - Anadolu Ajansı )

Ankaralılar, Elmadağ Kayak Merkezinde karın keyfini çıkardı Ankaralılar, Elmadağ Kayak Merkezinde karın keyfini çıkardı. Ankara’nın yakın çevresindeki kayak merkezlerinden biri olan Elmadağ, kızakla kaymak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Ankaralılar, Elmadağ Kayak Merkezinde karın keyfini çıkardı Ankaralılar, Elmadağ Kayak Merkezinde karın keyfini çıkardı. Ankara’nın yakın çevresindeki kayak merkezlerinden biri olan Elmadağ, kızakla kaymak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Kayak Merkezine gelen bazı vatandaşlar ise kar üzerinde ata binerek keyifli anlar yaşadı. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Cakarta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kurnianto, yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışların Güney Cakarta ve Doğu Cakarta’nın bazı bölgelerinde su baskınlarına neden olduğunu belirtti. Su baskınlarından 1380 kişinin olumsuz etkilendiği ve selzedelere yardım çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Moskova'daki Babushkinsky Bölge Mahkemesi'nde hakkında görülen iki davanın duruşmasına katıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Central Park Hayvanat Bahçesi, beyaza büründü. ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Central Park Hayvanat Bahçesi, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Hayvanat bahçesinde penguenler de yer alıyor.​​​​​​​ ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösteriler dördüncü gününde de olaylara sahne oldu. Barselona'da bir araya gelen, çöp bidonlarını ateşe veren, dükkanlara, bankalara ve araçlara zarar veren göstericilere polis zaman zaman müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. ( Adria Puig - Anadolu Ajansı )

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaştı. Medipol Başakşehirli oyuncu Ndayishimiye maç sonunda üzüntü yaşadı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Tunus Havayolları (Tunusair) çalışanları, şirketin ekonomik durumunu protesto için bugünden itibaren süresiz grev başlattı. Çalışanlar, şirketin başkent Tunus'taki merkez ofisi önünde toplanarak gösteri düzenledi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

İdlib'e sığınmak zorunda kalan siviller, evlerine dönebilmek için gösteri düzenledi. Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerlerinden edilerek İdlib'e sığınmak zorunda kalan siviller, rejim güçlerinin ele geçirdiği evlerine dönebilmek için gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar, "Evimize geri dönmemiz Esed'in yargılanmasıyla başlar", "Katilin yargılanmasını istiyoruz", "Kimyasal silahlarla çocukları katledenler meşru değildir" yazılı dövizler taşıdı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum sonrası batan lüks yat, yağmur ve soğuğa rağmen özel ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla limana çıkartıldı. Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan yatı sağlam şekilde çıkarmayı amaçlayan kurtarma ekibi, karaya vinç yanaşamaması nedeniyle Bandırma'dan getirilen vinç teknesiyle çalışma yaptı. Operasyon kapsamında ilk olarak 3 sanayi dalgıcı, sıcaklığı 10 derece olan suya dalarak batan teknenin etrafını taradı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden sağlık personeli, kırsal mahallelerde yaşayan ve hastaneye gelemeyen vatandaşlara hizmet vermek için olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini fedakarca yürütüyor. Hastaları ev ortamında aşılamak için adreslerine giden sağlıkçılar, kırsal ve yüksek kesimlerde kar nedeniyle araçlarını bırakarak bazen metrelerce yol katediyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Türkiye'de "kayak" denilince akla ilk gelen merkezlerden Uludağ, sürekli yenilenen tesisleri, upuzun pistleri ve aktiviteleriyle tatilciler için onlarca yıldır cazibesini koruyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Aydın'ın Söke ilçesinde 65 yıla ulaşan ömürlerinin 40 yılını birlikte geçiren Ayşe ve Mehmet Özbaşı çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen kayıkla açıldıkları Bafa Gölü'nde balık avlamayı sürdürüyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Aydın'ın Söke ilçesinde 65 yıla ulaşan ömürlerinin 40 yılını birlikte geçiren Ayşe ve Mehmet Özbaşı çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen kayıkla açıldıkları Bafa Gölü'nde balık avlamayı sürdürüyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2021 yılında dünyaya gelen taylar, doğayı beyaza bürüyen karla ilk kez karşılamanın keyfini yaşadı. Beyaz örtüye ilk kez ayak basan taylar, kısraklarla birlikte merada koşuşturdu. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

ABD’yi etkisi altına alan şiddetli kış şartları devam ediyo ABD’yi yaklaşık bir haftadır etkisi altına alan şiddetli kış şartları devam ediyor. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren kar ve buzlu havanın, bugün ve yarın Atlantik kıyısı üzerinden kuzeydoğu bölgesinde etkili olacağını duyurdu. Başkent Washington’dan Boston’a kadar geniş bir alanda devam edecek kar yağışında, New York’ta kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkabileceği bildirildi. Fotoğrafta, New York'un Dumbo semti görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Barselona kentinde vandalizme dönüşen gösteriler üçüncü gününde de olaylara sahne oldu İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösteriler üçüncü gününde de olaylara sahne oldu. Barselona kentinde, polise taş atan, çöp bidonlarını ateşe veren, dükkanlara, bankalara, araçlara ve bir gazete binasına zarar veren göstericilere polis zaman zaman müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. ( Adria Puig - Anadolu Ajansı )

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