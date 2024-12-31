19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı

Londra polisi, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın 20’li yaşlarının sonu ile 30’lu yaşlarının başında, orta yapılı beyaz bir erkek olduğunu açıkladı.

Olay sırasında koyu renkli bir kapüşonlu, kargo pantolon ve gri bir beyzbol şapkası giyen hırsızın silahlı olduğu ve içeride bir ses duyduğunda sık sık silahına yöneldiği tespit edildi.



Polis, çalıntı mücevherlerin kolayca tanınabilir olduğunu ve uluslararası pazarlara satılma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.