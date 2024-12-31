19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı

Londra’nın prestijli semtlerinden St John’s Wood’daki bir malikane, İngiltere’nin en büyük hırsızlıklarından birine sahne oldu. 7 Aralık Cumartesi günü, kimliği belirsiz bir hırsız, içeride aile üyeleri ve çalışanlar varken 13 yatak odalı lüks bir eve girerek 10,4 milyon (yaklaşık 444 milyon Türk Lirası) sterlin değerindeki özel yapım mücevher ve lüks eşyaları çaldı.

19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı - 1

Londra'nın St John's Wood bölgesindeki bir evden 10 milyon sterlinin üzerinde değer taşıyan takılar ve 150 bin sterlinlik tasarım çantalar çalındı.

Hırsızın malikaneye ikinci kattaki bir pencereyi kırarak girdiği ve sadece 19 dakika içinde kasayı açarak içerideki değerli eşyaları topladığı öğrenildi.

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19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı - 2

Güvenlik kameraları, hırsızın odaları hızla taradığını ve dikkatlice seçtiği lüks mücevherlerle birlikte aynı pencereden kaçtığını kaydetti.

19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı - 3

Polis, çalınan eşyalar arasında Graff marka 10.73 karatlık pırlanta yüzük, De Beers kelebek pırlanta yüzük, Hermes Crocodile Kelly çanta ve "Niloticus Lumiere" kolyesi gibi benzersiz tasarımların bulunduğunu belirtti.

19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı - 4

Ayrıca hırsızın 150 bin sterlin değerinde bir çanta ve 15 bin sterlin nakit parayı da çaldığı ifade edildi.

19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı - 5

500 BİN STERLİN ÖDÜL

Soygun sırasında içeride bulunan Hong Konglu aile, suçlunun yakalanması ve çalınan mücevherlerin geri getirilmesi için toplamda 500 bin sterlinlik bir ödül teklif etti. Ailenin özel kalemi Csaba Virag, hırsızın davranışlarının "bunun profesyonelce planlanmış bir iş olduğunu" gösterdiğini söyledi.

19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı - 6

Londra polisi, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın 20’li yaşlarının sonu ile 30’lu yaşlarının başında, orta yapılı beyaz bir erkek olduğunu açıkladı.

Olay sırasında koyu renkli bir kapüşonlu, kargo pantolon ve gri bir beyzbol şapkası giyen hırsızın silahlı olduğu ve içeride bir ses duyduğunda sık sık silahına yöneldiği tespit edildi.

Polis, çalıntı mücevherlerin kolayca tanınabilir olduğunu ve uluslararası pazarlara satılma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

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