19 dakikada tarihi hırsızlık: 444 milyon Türk Lirası değerinde mücevher çaldı
Londra’nın prestijli semtlerinden St John’s Wood’daki bir malikane, İngiltere’nin en büyük hırsızlıklarından birine sahne oldu. 7 Aralık Cumartesi günü, kimliği belirsiz bir hırsız, içeride aile üyeleri ve çalışanlar varken 13 yatak odalı lüks bir eve girerek 10,4 milyon (yaklaşık 444 milyon Türk Lirası) sterlin değerindeki özel yapım mücevher ve lüks eşyaları çaldı.
Londra'nın St John's Wood bölgesindeki bir evden 10 milyon sterlinin üzerinde değer taşıyan takılar ve 150 bin sterlinlik tasarım çantalar çalındı.
Hırsızın malikaneye ikinci kattaki bir pencereyi kırarak girdiği ve sadece 19 dakika içinde kasayı açarak içerideki değerli eşyaları topladığı öğrenildi.