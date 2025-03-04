19 yaşında Alzheimer hastalığı olabilir mi? Nedeni hala bir gizem

2023'te bir Çin hafıza kliniği 19 yaşında bir kişiye Alzheimer hastalığı teşhisi koydu ve onu dünyanın en genç Alzheimer hastası yaptı. Genç çocuk 17 yaşında hafıza sorunları yaşamaya başladı ve zamanla bilişsel sağlığı o kadar kötüleşti ki liseyi bile bitiremedi. Genç hastanın beyninde hafızayla ilgili hipokampüste küçülme olduğu ve beyin omurilik sıvısının bunamanın yaygın belirtilerine işaret ettiği bulundu.



Pekin'deki Capital Tıp Üniversitesi araştırmacıları için bu vakayı kafa karıştırıcı ve benzersiz kılan şey, hastanın erken başlangıçlı hastalıkta ortaya çıkabilen ailevi Alzheimer hastalığı (FAD) vakasına girmesini sağlayabilecek bir gen mutasyonuna sahip olmamasıydı. Ayrıca gençte ani bilişsel gerilemesini açıklayabilecek başka bir hastalık, enfeksiyon veya kafa travması da yoktu. Vaka Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde ayrıntılı olarak anlatıldı.



