19 yaşında Alzheimer hastalığı olabilir mi? Nedeni hala bir gizem
Çin'de 19 yaşında bir kişiye Alzheimer hastalığı teşhisi konuldu ve bu da onu dünyanın en genç hastası yaptı. Hastalığını açıklayan bir gen mutasyonu, başka bir hastalık veya travma olmamasına rağmen bilişsel sağlığı hızla kötüleşti ve ciddi hafıza kaybına ve liseyi bitirememeye yol açtı.
Alzheimer hastalığının yaşlıları etkilediği bilinmektedir ve bir genç bireyin nörodejeneratif hastalığa yakalanmasını asla bekleyemezsiniz. Ancak bu son derece nadir vaka Çin'de yaşandı ve araştırmacılar bunun altında yatan nedeni henüz anlayamadılar.