19 yaşındaki genç kız, kendisini taciz eden sapığı yumruklarıyla yere serdi!

Chelsea'da yaşayan 19 yaşındaki Alexa Very, sokakta kendisine saldıran orta yaşlı tacizciyi yumruklarıyla yere serdi.

19 yaşındaki genç kız, kendisini taciz eden sapığı yumruklarıyla yere serdi! - 1

Softbol oyuncusu Alexa Very, caddede koşarken orta yaşlı bir adamın tacizine uğradı. Sapığın, bir anda göğüslerini kavradığını ve bırakmadığını anlatan genç kadın, tacizcinin çenesine iki  yumruk atarak kurtulabildi. Aldığı darbelerle yere serilen adam, sonrasında kaçarak kayıplara karıştı.

Alexa Very, ''O an tek düşünebildiğim tek şey, kendimi korumam gerektiğiydi. Sanırım ona yumruk atmamı beklemiyordu'' dedi.

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19 yaşındaki genç kız, kendisini taciz eden sapığı yumruklarıyla yere serdi! - 2

Olay sonrası sağ elinin kanadığını gören Alexa Very, acil servise gitti. Genç kadının eline yumuşak doku zedelenmesi teşhisi konuldu.

Emniyet güçleri, genç kadına saldıran tacizcinin henüz bulunamadığını ancak konuyla yakından ilgilendiklerini duyurdu.

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