19 yaşındaki genç kız, kendisini taciz eden sapığı yumruklarıyla yere serdi!

Softbol oyuncusu Alexa Very, caddede koşarken orta yaşlı bir adamın tacizine uğradı. Sapığın, bir anda göğüslerini kavradığını ve bırakmadığını anlatan genç kadın, tacizcinin çenesine iki yumruk atarak kurtulabildi. Aldığı darbelerle yere serilen adam, sonrasında kaçarak kayıplara karıştı.

Alexa Very, ''O an tek düşünebildiğim tek şey, kendimi korumam gerektiğiydi. Sanırım ona yumruk atmamı beklemiyordu'' dedi.