19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Chloe Ramsay, hayatını kabusa çeviren 40 farklı alerjiyle mücadele ediyor. Üstelik bunlardan biri de su! Su vücuduna temas ettiğinde cildinde dayanılmaz bir kaşıntı hissediyor ve bu durumu "derimi bıçakla kazımak istiyormuş gibi hissediyorum" sözleriyle anlatıyor.

19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor - 1

Yıllar içinde birçok kez hayatını tehdit eden alerjik reaksiyonlar yaşayan Chloe, bazı durumlarda hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Alerji tetikleyicileri arasında muz, patates, bazı tatlılar, evcil hayvanlar ve mumlar bulunuyor. Bu maddeler, genç kızın boğazının şişmesine ve cildinde ciddi kurdeşenler oluşmasına neden olabiliyor.

DÜNYA HABERLERİ

19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor - 2

YAĞMUR BİLE TEHLİKELİ

Chloe, bir keresinde tren beklerken yağmura yakalandığını ve içeri girdiğinde durmadan kaşındığını anlattı. O anı, "Tıpkı bir uyuşturucu bağımlısı gibi görünüyordum" sözleriyle dile getirdi. Bazı zamanlar annesine "Artık buna dayanamıyorum" dediğini de ekledi.

Chloe, altı aylıkken alerji belirtileri göstermeye başladı. Ancak kendisine kısa süre önce "polen gıda sendromu" teşhisi kondu. Bu sendrom, tatlılar, meyveler ve hatta parfümler gibi polen kaynaklı maddelere karşı alerjiyi kapsıyor. En sıra dışı alerjisi ise tıbbi olarak "su kaynaklı ürtiker" olarak bilinen su alerjisi.


19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor - 3

SU İÇEBİLİYOR AMA TEMAS EDEMİYOR

Chloe'nin su içmesinde bir sakınca yok, ancak suyun cildine değmesi ona büyük acı veriyor. "Kaşıntılı ve ağrılı bir his, sanki cildimde karıncalar geziyormuş gibi" diyor. Suya karşı duyarlılığı aniden ortaya çıkmış. Önceleri duş alırken sorun yaşamazken, bir gün kaşıntı başladığını ve her duşta daha da kötüleştiğini fark etmiş.

Şampuanını, saç kremini, vücut losyonunu ve hatta su sıcaklığını değiştirdiğini ancak hiçbirinin işe yaramadığını belirtiyor.



19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor - 4

Yeni alerjiler sürekli ortaya çıkabiliyor ve şiddetleri değişkenlik gösterebiliyor. Chloe, alerjilerini takip etmek için renk kodlu bir Excel tablosu kullanıyor. İlk alerjilerinin bebekken annesi tarafından fark edildiğini söyleyen Chloe, patates veya muz yediğinde morararak bayıldığını belirtiyor. Neyse ki bu reaksiyonları zamanla hafiflemiş, ancak hâlâ çilek, kivi ve meyve suyu tüketemiyor, kokulu şampuanlar ve vücut losyonları kullanamıyor.


19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor - 5

Şu anda ayda iki kez enjeksiyon yaptırarak alerjik reaksiyonlarını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ancak bu enjeksiyonun etkilerinin ne kadar süreceği belirsiz. "Şimdiye kadar kimse bu enjeksiyonu ömür boyu kullanmadı. Ben de bu tedaviye tamamen yanıt vermeyen şanssız yüzde üçlük dilimdeyim" diyerek sürecin belirsizliğine dikkat çekiyor.



19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor - 6

Üniversite öğrencisi olan Chloe, sosyal hayatında da alerjileri nedeniyle birçok zorlukla karşılaşıyor. "Okulda yemekhanede özel bir grubum vardı ve yemeklerim özel olarak hazırlanıyordu. Ancak şimdi üniversitede her menüyü kontrol etmem gerekiyor ve arkadaşlarımın yiyebildiği yiyeceklerin yanında oturmak bazen beni çok rahatsız ediyor" diyor.

19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor - 7

ALERJİLER GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

İngiltere'de her beş kişiden birinin alerjiden muzdarip olduğu tahmin ediliyor. En yaygın alerji saman nezlesi veya polen alerjisi olurken, nüfusun yaklaşık yüzde 6'sı gıda alerjilerine sahip. En sık görülen gıda alerjileri fındık, süt, balık ve deniz ürünlerine karşı gelişiyor.

19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor - 8


Alerjik reaksiyonların en tehlikelisi olan anafilaksi, İngiltere'de her yıl yaklaşık 5.000 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oluyor. Bu durum, dil, boğaz ve ağızda ani şişmelere yol açarak solunum yollarını tıkayabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), böyle bir durumda adrenalin oto-enjektörü (EpiPen) kullanılmasını ve acilen ambulans çağırılmasını öneriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER