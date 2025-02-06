19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor
İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Chloe Ramsay, hayatını kabusa çeviren 40 farklı alerjiyle mücadele ediyor. Üstelik bunlardan biri de su! Su vücuduna temas ettiğinde cildinde dayanılmaz bir kaşıntı hissediyor ve bu durumu "derimi bıçakla kazımak istiyormuş gibi hissediyorum" sözleriyle anlatıyor.
Yıllar içinde birçok kez hayatını tehdit eden alerjik reaksiyonlar yaşayan Chloe, bazı durumlarda hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Alerji tetikleyicileri arasında muz, patates, bazı tatlılar, evcil hayvanlar ve mumlar bulunuyor. Bu maddeler, genç kızın boğazının şişmesine ve cildinde ciddi kurdeşenler oluşmasına neden olabiliyor.