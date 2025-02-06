19 yaşındaki genç kızın hayatı kâbusa döndü: Bu besinleri yiyemiyor, yağmur bile tehlikeli; Su içebiliyor ama temas edemiyor

YAĞMUR BİLE TEHLİKELİ



Chloe, bir keresinde tren beklerken yağmura yakalandığını ve içeri girdiğinde durmadan kaşındığını anlattı. O anı, "Tıpkı bir uyuşturucu bağımlısı gibi görünüyordum" sözleriyle dile getirdi. Bazı zamanlar annesine "Artık buna dayanamıyorum" dediğini de ekledi.



Chloe, altı aylıkken alerji belirtileri göstermeye başladı. Ancak kendisine kısa süre önce "polen gıda sendromu" teşhisi kondu. Bu sendrom, tatlılar, meyveler ve hatta parfümler gibi polen kaynaklı maddelere karşı alerjiyi kapsıyor. En sıra dışı alerjisi ise tıbbi olarak "su kaynaklı ürtiker" olarak bilinen su alerjisi.





