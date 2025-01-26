19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir!
Florida'da 2006 yılında kaybolan Jennifer Kesse'nin davası, yıllar sonra NASA'nın geliştirdiği yeni görüntü teknolojisi sayesinde tekrar gündeme geldi. 24 yaşında kaybolan genç kadının ailesi, neredeyse 20 yıldır devam eden belirsizliğin sona ermesi için umutla bekliyor.
Florida'da 2006 yılında gizemli bir şekilde kaybolan Jennifer Kesse’nin davası, aradan geçen 19 yıla rağmen çözülmedi. Jennifer’ın babası Drew Kesse, kızının akıbetiyle ilgili bilgi sahibi olanların sessizliğini bozması için çağrıda bulundu. "Bir yerlerde birisi bir şey biliyor. Artık konuşma zamanı," diyen acılı baba, geçen yıllara rağmen umutlarını kaybetmediğini söyledi.