19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir!

"BU BİLGİYİ SAKLAMAYIN"

Jennifer’ın babası Drew, yıllar sonra bile şüphelinin kimliğinin ortaya çıkarılabileceğine inanıyor: "Birisinin bu kişiyi tanıması gerekiyor. Bir bakışta ‘Evet, bu benim kuzenim ya da komşum’ diyebilir. Lütfen konuşun. Polise, bir avukata ya da bir rahibe gidin ama bu bilgiyi saklamayın."

Jennifer’ın kayboluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen Kesse ailesi, kızlarını bulma konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor. Jennifer’ın babası Drew, "19 yıl sonra hâlâ bir istikametimizin olmaması inanılmaz acı verici. Ancak pes etmeyeceğiz. Jennifer’a olan sevgimiz koşulsuz ve onu bulana kadar durmayacağız," dedi.