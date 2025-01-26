19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir!

Florida'da 2006 yılında kaybolan Jennifer Kesse'nin davası, yıllar sonra NASA'nın geliştirdiği yeni görüntü teknolojisi sayesinde tekrar gündeme geldi. 24 yaşında kaybolan genç kadının ailesi, neredeyse 20 yıldır devam eden belirsizliğin sona ermesi için umutla bekliyor.

19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir! - 1

Florida'da 2006 yılında gizemli bir şekilde kaybolan Jennifer Kesse’nin davası, aradan geçen 19 yıla rağmen çözülmedi. Jennifer’ın babası Drew Kesse, kızının akıbetiyle ilgili bilgi sahibi olanların sessizliğini bozması için çağrıda bulundu. "Bir yerlerde birisi bir şey biliyor. Artık konuşma zamanı," diyen acılı baba, geçen yıllara rağmen umutlarını kaybetmediğini söyledi.

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19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir! - 2

"HER ŞEY NORMALDİ"

Jennifer Kesse, kaybolmadan bir gün önce erkek arkadaşı ve ailesiyle keyifli bir hafta sonu geçirmiş ve Orlando’daki evine dönmüştü.

Daily Mail'e konuşan babası Drew Kesse, kızının döndükten sonra son derece normal göründüğünü söyledi. "Kızımla konuştuğumda her şey yolundaydı. Arkadaşlarına ve ailesine ne kadar güzel vakit geçirdiğini anlatıyordu. Ancak ertesi gün telefonlarımıza cevap vermedi ve sesli mesajına yönlendirildik. O an kötü bir şey olduğunu anladık ve hemen Orlando’ya doğru yola çıktık." diye konuştu. 

19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir! - 3

Jennifer, Central Florida Investments Timeshare Company'de finans müdürü olarak çalışıyordu. 24 Ocak 2006 sabahı işe gitmeyince, ailesi durumun ciddiyetini fark etti. Jennifer’ın evine vardıklarında, genç kadının sabah işe gitmek üzere hazırlanmış olduğu ancak ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir! - 4

TERK EDİLMİŞ ARAÇ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Arama çalışmaları sırasında Jennifer’ın arabası, evine yaklaşık bir mil uzaklıktaki başka bir apartmanın önünde terk edilmiş halde bulundu. Arabasında çantası, telefonu, anahtarları ve diğer eşyalarının hiçbiri yoktu. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise, Jennifer’ın kaybolduğu gün öğle saatlerinde bir kişinin arabasını park ettiği ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Ancak görüntülerin düşük kalitesi nedeniyle şüphelinin yüzü net bir şekilde belirlenemedi.

19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir! - 5

NASA'NIN KATKISI

Orlando Polis Departmanı, görüntülerin netleştirilmesi için NASA'dan yardım istedi. NASA'nın görüntü geliştirme teknolojisi, şüphelinin kıyafetlerini ve genel fiziksel özelliklerini ortaya çıkardı. Şüphelinin işçi kıyafetleri giydiği ve yaklaşık 1.60-1.65 metre boyunda olduğu belirlendi. Ancak yüzünün gizli kalması, kimlik tespiti için büyük bir engel oluşturdu.

19 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kayboldu:; NASA teknolojisi yeni ipuçları sunabilir! - 6

"BU BİLGİYİ SAKLAMAYIN"

Jennifer’ın babası Drew, yıllar sonra bile şüphelinin kimliğinin ortaya çıkarılabileceğine inanıyor: "Birisinin bu kişiyi tanıması gerekiyor. Bir bakışta ‘Evet, bu benim kuzenim ya da komşum’ diyebilir. Lütfen konuşun. Polise, bir avukata ya da bir rahibe gidin ama bu bilgiyi saklamayın."

Jennifer’ın kayboluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen Kesse ailesi, kızlarını bulma konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor. Jennifer’ın babası Drew, "19 yıl sonra hâlâ bir istikametimizin olmaması inanılmaz acı verici. Ancak pes etmeyeceğiz. Jennifer’a olan sevgimiz koşulsuz ve onu bulana kadar durmayacağız," dedi.

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