1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar

SALDIRILAR DÜN BAŞLADI

New York Times, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin dün Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu.

Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu bildirdi.

Bu askeri varlıkların muhaliflerin eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.