1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar
Suriye'de muhalif grupların Şam'ı ele geçirmesiyle Esad rejimini devrilmesini fırsat bilen İsrail, Suriye topraklarına girdi. 1973 yılından sonra ilk kez Suriye topraklarına giren İsrail ordusu, kendisine tehdit gördüğü silah depolarını vurdu. İşte İsrail'in hedef aldığı noktalar... (Haber: Derya Doğan)
İsrail güçleri dün Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.
Suriye medyasının bugün bildirdiğine göre silahlı muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirerek Esad ailesinin 54 yıllık iktidarına son vermesinin ardından, İsrail Suriye'nin güneyindeki Dera'ya yeni saldırılar düzenledi.