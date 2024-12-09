1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar

Suriye'de muhalif grupların Şam'ı ele geçirmesiyle Esad rejimini devrilmesini fırsat bilen İsrail, Suriye topraklarına girdi. 1973 yılından sonra ilk kez Suriye topraklarına giren İsrail ordusu, kendisine tehdit gördüğü silah depolarını vurdu. İşte İsrail'in hedef aldığı noktalar... (Haber: Derya Doğan)

1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar - 1

İsrail güçleri dün Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.

Suriye medyasının bugün bildirdiğine göre silahlı muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirerek Esad ailesinin 54 yıllık iktidarına son vermesinin ardından, İsrail Suriye'nin güneyindeki Dera'ya yeni saldırılar düzenledi.

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1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar - 2

KİMYASAL SİLAH SAHASI VURULDU

Hedef alınan yerler arasında gelişmiş füze depolama sahaları, hava savunma sistemleri, silah üretim tesisleri ve bir kimyasal silah sahasının bulunduğu bildirildi.

Saldırılara ilişkin sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış görüntülerde patlamaların yaşandığı görülüyor. 

1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar - 3

GOLAN'A TAKVİYE 

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, dün de Suriye'de saldırılar gerçekleştirdi.

Esad rejiminin çöküşünün ardından İsrail, Suriye'de bulunan ve kendisine tehdit gördüğü silahlardan endişe ediyor.

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede yeni pozisyonlar almış, buraya askeri takviye göndermişti.

1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar - 4

SALDIRILAR DÜN BAŞLADI

New York Times, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin dün Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu.

Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu bildirdi.

Bu askeri varlıkların muhaliflerin eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.

1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar - 5

NETANYAHU'YA GÖRE ANLAŞMA ÇÖKTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen,1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle çöktüğünü iddia ediyor.

1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar - 6

İSRAİLLİ BAKANDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bugün yaptığı açıklamada, Suriye’deki muhalif liderlerin “aşırı ideolojiye” sahip olduğunu belirterek, “Bizim beklentilerimiz gerçekçi” dedi.

Saar, Suriye topraklarındaki İsrail güçlerinin varlığının sınırlı ve geçici bir adım olduğunu söyledi.

“Suriye’deki azınlıklar mutlaka korunmalı, Suriye’deki Kürtlere yönelik saldırılar durmalı” ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, "Suriye üzerinden Hizbullah'ın yeniden silahlandırılmasını önlemekte kararlıyız" diye ekledi.

1973'ten beri ilk: Esad devrildi, İsrail Suriye'ye girdi | Netanyahu'nun korktuğu silahlar - 7
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