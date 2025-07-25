2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu

İngiltere’de obezite, tüm kanser vakalarının yaklaşık %5’inden sorumlu tutuluyor. Bağırsak kanserinde bu oran %11’e kadar çıkıyor. Erkekler bu risk grubunun başında yer alıyor. Araştırmalar, yetişkinlikte alınan her 5 kilogram fazlanın bağırsak kanseri riskini %10 artırdığını ortaya koyuyor.



Ancak Kirt gibi sağlıklı ve fit bireylerde de hastalığın görülmesi, başka etkenlerin de rol oynadığına işaret ediyor. Uzmanlar, genç kuşakların önceki nesillere göre daha fazla maruz kaldığı çevresel faktörlerin etkisine dikkat çekiyor. Bunlar arasında mikroplastikler, hava ve gıda kirliliği, gıda katkı maddeleri ve yakın zamanda gündeme gelen E. coli kontaminasyonları da bulunuyor.





