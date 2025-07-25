2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu
Henüz 31 yaşında bağırsak kanseri teşhisi konulan üç çocuk babası Chris Kirt, hastalığın fark edilmeyen erken belirtilerine karşıuyardı. Genç yaşına ve sağlıklı yaşamına rağmen kanserle yüzleşmek zorunda kalan Kirt’in yaşadıkları, bağırsak kanserine dair bilinenleri sorgulatıyor.
İngiltere'de yaşayan Chris Kirt, 2024 yılı Ağustos ayında düzensiz bağırsak hareketleri ve mide krampları yaşamaya başladı. Ancak bu belirtileri ciddiye almadı ve tıbbi yardım almayı erteledi. Asıl endişe verici durum ise daha sonra ortaya çıktı: Dışkılama sırasında ağrı hissetmeden kan gelmesi.