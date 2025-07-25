2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu

Henüz 31 yaşında bağırsak kanseri teşhisi konulan üç çocuk babası Chris Kirt, hastalığın fark edilmeyen erken belirtilerine karşıuyardı. Genç yaşına ve sağlıklı yaşamına rağmen kanserle yüzleşmek zorunda kalan Kirt’in yaşadıkları, bağırsak kanserine dair bilinenleri sorgulatıyor.

2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu - 1


İngiltere'de yaşayan Chris Kirt, 2024 yılı Ağustos ayında düzensiz bağırsak hareketleri ve mide krampları yaşamaya başladı. Ancak bu belirtileri ciddiye almadı ve tıbbi yardım almayı erteledi. Asıl endişe verici durum ise daha sonra ortaya çıktı: Dışkılama sırasında ağrı hissetmeden kan gelmesi.


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2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu - 2

12 bin takipçili TikTok hesabından yaşadıklarını paylaşan Kirt, "Gerçekten beni ürküten şey, dışkılama sırasında hiç acı hissetmememe rağmen kan gelmesiydi. Kalbimde bunun kanser olduğunu biliyordum," ifadelerini kullandı.

Kirt, tanı sürecini şöyle anlattı: "Düzensiz bağırsak hareketleri, kramp, sık tuvalet ihtiyacı gibi tipik semptomlar vardı. Ama beni durduran şey kanamaya rağmen hiç acı olmamasıydı. Bu normal değildi."


2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu - 3

NHS’ye göre rektumdan kanama veya dışkıda kan görmek bağırsak kanserinin işareti olabilir ancak bu her zaman ağrıyla birlikte görülmez. Buna karşılık anal fissür gibi daha hafif durumlarda genellikle keskin bir ağrı yaşanır ve kan parlak kırmızı renktedir. Kirt’te ise zamanla açık renkten koyu kırmızıya dönen kanamalar gerçekleşti.

Bağırsak kanserinin en yaygın belirtileri arasında rektal kanama, karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, aşırı yorgunluk ve tuvalete gitme alışkanlıklarında değişiklik yer alıyor. Ancak bu belirtiler başka hastalıklarla da karıştırılabildiğinden tanı çoğu zaman gecikebiliyor.

2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu - 4

Kirt'in kamu sağlığı sistemindeki kolonoskopi randevusu için bekleme süresi uzayınca, özel hastaneye başvurarak süreci hızlandırdı. Kolonoskopi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sakinleştirici ilaç verilmişti ama ekrana bakabiliyordum. Kalın bağırsağımın yan tarafında büyük, sümüksü bir kitle gördüm. Oda bir anda sessizleşti. Doktorlar konuşmadı. ‘Bu ne? Kanser mi?’ dedim. O an her şey durdu.”

Ameliyatla kalın bağırsağının üçte biri alınan Kirt’in durumu şu anda stabil.


2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu - 5

GENÇLER DE RİSK ALTINDA

İngiltere’de her yıl yaklaşık 44.100 kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, bu vakaların yarısından fazlasının önlenebilir olduğunu bildiriyor. Ancak uzmanlar, son yıllarda genç yetişkinler arasında vakaların hızla arttığına dikkat çekiyor.

Araştırmalar, bu eğilimin nedenleri arasında modern beslenme alışkanlıklarını, kimyasal maddelere maruz kalmayı ve cep telefonu radyasyonunu gösteriyor. Obezitenin de önemli bir risk faktörü olduğu vurgulanıyor.

2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu - 6

İngiltere’de obezite, tüm kanser vakalarının yaklaşık %5’inden sorumlu tutuluyor. Bağırsak kanserinde bu oran %11’e kadar çıkıyor. Erkekler bu risk grubunun başında yer alıyor. Araştırmalar, yetişkinlikte alınan her 5 kilogram fazlanın bağırsak kanseri riskini %10 artırdığını ortaya koyuyor.

Ancak Kirt gibi sağlıklı ve fit bireylerde de hastalığın görülmesi, başka etkenlerin de rol oynadığına işaret ediyor. Uzmanlar, genç kuşakların önceki nesillere göre daha fazla maruz kaldığı çevresel faktörlerin etkisine dikkat çekiyor. Bunlar arasında mikroplastikler, hava ve gıda kirliliği, gıda katkı maddeleri ve yakın zamanda gündeme gelen E. coli kontaminasyonları da bulunuyor.


2 belirtiyi ciddiye almadı: 31 yaşında bağırsak kanseri oldu - 7

SESSİZ BELİRTİLERE DİKKAT!

Chris Kirt’in yaşadıkları, bağırsak kanseriyle ilgili toplumda farkındalık yaratmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle ağrısız kanama gibi sessiz belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu tür şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmasını öneriyor.

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