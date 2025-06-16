2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş
İngiltere’de yaşayan bir çocuk annesi Jane Roberts, yaşadığı hafıza sorunları ve kafa karışıklığını menopoza bağlamıştı. Ancak bu semptomların ardında, ameliyat edilemeyecek kadar riskli bir beyin tümörü olduğu ortaya çıktı.
46 yaşındaki Roberts, yılın başında unutkanlık ve beyin sisi gibi şikayetlerle aile hekimine başvurdu. Başta zararsız menopoz belirtileri sandığı bu durum, doktorunun endişelenip erken başlangıçlı bunamadan şüphelenmesiyle ciddiye alındı. Yapılan BT taramasında kötü huylu bir tümör tespit edildi. 21 Mart 2025’te kendisine glioma teşhisi kondu.