2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş



Jane, bu süreçte pozitif kalmak için çabalıyor. Instagram’daki son gönderilerinden birinde, “Hiçbir şey yapmadan beklemek çok zor. Zihinsel bir savaş bu,” ifadelerini kullandı. “Belki öleceğim, belki yaşamaya devam edeceğim. Ama ne zaman ne olacağını kimse bilmiyor.”