2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş

İngiltere’de yaşayan bir çocuk annesi Jane Roberts, yaşadığı hafıza sorunları ve kafa karışıklığını menopoza bağlamıştı. Ancak bu semptomların ardında, ameliyat edilemeyecek kadar riskli bir beyin tümörü olduğu ortaya çıktı.

2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş - 1

46 yaşındaki Roberts, yılın başında unutkanlık ve beyin sisi gibi şikayetlerle aile hekimine başvurdu. Başta zararsız menopoz belirtileri sandığı bu durum, doktorunun endişelenip erken başlangıçlı bunamadan şüphelenmesiyle ciddiye alındı. Yapılan BT taramasında kötü huylu bir tümör tespit edildi. 21 Mart 2025’te kendisine glioma teşhisi kondu.


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2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş - 2

Gliomlar, beyindeki destekleyici hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir. Standart tedavi süreci ameliyat, ardından radyoterapi ve kemoterapiyi kapsar. Ancak Roberts’ın tümörü, beynin derinliklerinde bulunan talamus bölgesinde yer aldığı için cerrahi müdahale mümkün olmadı.


2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş - 3

Teşhis sonrası yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Jane, TikTok videolarıyla farkındalık yaratmaya başladı. Bazı videoları 100 bini aşkın kez izlendi. Paylaşımlarında, sıradan gibi görünen belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.


2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş - 4

“Kendimi menopoza giriyor sanmıştım. Doktorum, hafıza şikayetlerimi duyunca beni hemen tomografiye yönlendirdi. Sonra gerçek ortaya çıktı: Beynimde iğrenç bir tümör vardı,” diyen Roberts, teşhisin ardından yaşadığı süreci açıkça anlatıyor.

MR sonuçlarını bekleyen Jane, tümörün yerinden dolayı ameliyatın mümkün olmadığını öğrendi. Şimdi, haziran sonunda yapılacak yeni taramaları bekliyor.

“Tüm adımlar biyopsi, radyoterapi, kemoterapi büyük risk taşıyor. Her şeyin ortasında bir belirsizlik var,” diyen Jane, yaşadıklarını sosyal medya takipçileriyle düzenli olarak paylaşıyor.


2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş - 5

10 yaşındaki kızıyla yaptığı konuşmada, tümörlerine “Betty” ismini verdiklerini söyleyen Jane, sürece hem duygusal hem de esprili bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor.


2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş - 6

Gliomlar, baş ağrısı, hafıza kaybı, nöbetler ve ruh hali değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ameliyatın mümkün olmadığı durumlarda tedavi, tümörü küçültmeye ve semptomları hafifletmeye odaklanır. Ancak bu süreç, nadiren tam bir iyileşme sağlar.

2 belirtiyi menopoz sandı: Meğer beyin kanseriymiş - 7


Jane, bu süreçte pozitif kalmak için çabalıyor. Instagram’daki son gönderilerinden birinde, “Hiçbir şey yapmadan beklemek çok zor. Zihinsel bir savaş bu,” ifadelerini kullandı. “Belki öleceğim, belki yaşamaya devam edeceğim. Ama ne zaman ne olacağını kimse bilmiyor.”

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