2 belirtiyi yoğun iş temposuna bağlamıştı: 7 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti

Yapılan beyin ameliyatıyla tümörün bir kısmı çıkarıldı ancak kanser, ameliyatla ulaşılamayan bölgelere yayılmaya devam etti.



Ardından yıllar süren kemoterapi ve radyoterapi süreci başladı. Leanne Fair, “Barry inanılmaz bir cesaretle savaştı. Yan etkilerine rağmen hayatı dolu dolu yaşamaya çalıştı” dedi. Aile gezilerine katılan, müzikle ilgilenen ve dostlarıyla bilardo oynamaya devam eden Barry, tüm zorluklara rağmen yaşam enerjisini kaybetmedi.





