2 belirtiyi yoğun iş temposuna bağlamıştı: 7 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti
44 yaşındaki Barry Fair, Ocak 2022’de olmayan kokular alma ve sık sık deja vu yaşama gibi sıra dışı semptomlar göstermeye başladı. Yoğun iş temposuna bağlanan bu belirtiler, birkaç hafta içinde geçirdiği nöbetle birlikte daha ciddi bir durumun habercisi oldu.
DailyMail'de yer alan habere göre eşi Leanne tarafından hastaneye kaldırılan Barry’ye, Şubat 2022’de üçüncü evre astrositom teşhisi kondu. Beyin ve omurilikte oluşan agresif tümörlerden biri olan bu kanser türü, hastalığın hızla ilerlemesine neden oldu.