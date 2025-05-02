2 belirtiyi yoğun iş temposuna bağlamıştı: 7 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti

44 yaşındaki Barry Fair, Ocak 2022’de olmayan kokular alma ve sık sık deja vu yaşama gibi sıra dışı semptomlar göstermeye başladı. Yoğun iş temposuna bağlanan bu belirtiler, birkaç hafta içinde geçirdiği nöbetle birlikte daha ciddi bir durumun habercisi oldu.

2 belirtiyi yoğun iş temposuna bağlamıştı: 7 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 1

DailyMail'de yer alan habere göre eşi Leanne tarafından hastaneye kaldırılan Barry’ye, Şubat 2022’de üçüncü evre astrositom teşhisi kondu. Beyin ve omurilikte oluşan agresif tümörlerden biri olan bu kanser türü, hastalığın hızla ilerlemesine neden oldu.

DÜNYA HABERLERİ

2 belirtiyi yoğun iş temposuna bağlamıştı: 7 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 2

Yapılan beyin ameliyatıyla tümörün bir kısmı çıkarıldı ancak kanser, ameliyatla ulaşılamayan bölgelere yayılmaya devam etti.

Ardından yıllar süren kemoterapi ve radyoterapi süreci başladı. Leanne Fair, “Barry inanılmaz bir cesaretle savaştı. Yan etkilerine rağmen hayatı dolu dolu yaşamaya çalıştı” dedi. Aile gezilerine katılan, müzikle ilgilenen ve dostlarıyla bilardo oynamaya devam eden Barry, tüm zorluklara rağmen yaşam enerjisini kaybetmedi.


2 belirtiyi yoğun iş temposuna bağlamıştı: 7 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 3

Ancak 2024’ün başlarında durumu ağırlaştı. Son bir nöbetin ardından hastaneye kaldırılan Barry, doktorların 48 saatlik öngörüsünü geride bırakarak evinde, ailesiyle birlikte geçen yedi haftanın ardından hayatını kaybetti.


2 belirtiyi yoğun iş temposuna bağlamıştı: 7 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 4

Leanne Fair, eşinin ölümünden bir yıl sonra, 27 Nisan 2025’te, onun anısına ve beyin tümörü araştırmalarına destek için Glasgow Kiltwalk’a katıldı. “Kayıt olduğum an, bu yürüyüşün bana hem bir amaç hem de iyileşme sürecinde bir yön sunduğunu hissettim” dedi.


2 belirtiyi yoğun iş temposuna bağlamıştı: 7 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 5

Leanne, topladığı bağışlarla Barry’nin adını yaşatmayı ve beyin tümörüyle mücadele eden hastalara umut olmayı hedefliyor. “Barry daha iyisini hak ediyordu. Bu hastalıkla savaşan herkes daha iyisini hak ediyor. Onu her adımda yanımda hissediyorum,” diyerek duygularını dile getirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER