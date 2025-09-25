2 belirtiyle doktora gitti: Meğer beyninde tümör varmış
İngiltere’de yaşayan 26 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Holly Worswick, baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayetleriyle doktora gitti. Ancak şikâyetleri doğum kontrol hapının yan etkisi olarak değerlendirildi.
DailyMail'de yer alan habere göre; Semptomları giderek artan Worswick, göz doktoruna başvurdu ve yapılan taramada sağ optik sinirinin arkasında greyfurt büyüklüğünde bir kitle tespit edildi. Daha sonra bunun beyin tümörü olduğu ortaya çıktı.