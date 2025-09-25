2 belirtiyle doktora gitti: Meğer beyninde tümör varmış

İngiltere’de yaşayan 26 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Holly Worswick, baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayetleriyle doktora gitti. Ancak şikâyetleri doğum kontrol hapının yan etkisi olarak değerlendirildi.

DailyMail'de yer alan habere göre; Semptomları giderek artan Worswick, göz doktoruna başvurdu ve yapılan taramada sağ optik sinirinin arkasında greyfurt büyüklüğünde bir kitle tespit edildi. Daha sonra bunun beyin tümörü olduğu ortaya çıktı.

İlk operasyonun ardından tümörün iyi huylu menenjiyom olduğu anlaşıldı ancak bulunduğu konum nedeniyle tamamen çıkarılamadı. Kısa süre içinde enfeksiyon kaptığı için yeniden ameliyat edilmek zorunda kaldı.

2021 yılından bu yana defalarca ameliyat olan genç kadın, kafatasına titanyum ve biyouyumlu plaklar yerleştirilmesi dahil birçok cerrahi müdahaleden geçti.

Ancak tümör büyümeye devam etti. Ocak 2022’de dördüncü, Şubat 2024’te ise beşinci ameliyatını oldu. Ardından altı hafta boyunca proton ışın tedavisi gördü.

Son olarak kulak kanalına yakın bölgede yeniden büyüyen tümör, işitme kaybına yol açtı. Altıncı kez ameliyat masasına yatan Worswick, artık her altı ayda bir düzenli MR taraması yaptırmak zorunda.

