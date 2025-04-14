2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı

"MULTİVİTAMİN Mİ KULLANIYORSUN?" SORUSU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ramirez, doktorlarının başlangıçta kendisinde hepatit olabileceğini düşündüklerini, ancak yapılan tüm testlerin negatif çıktığını söyledi. Durumunun nedenini anlayamayan doktorlar, sonrasında “Yeni bir multivitamin ya da takviye kullanıyor musun?” sorusunu yöneltti. Ramirez de saç ve tırnak sağlığını desteklemek için yeni bir vitamin kullanmaya başladığını belirtti.



Gastroenterolog doktoru, kullandığı takviyenin karaciğer yetmezliğine neden olabileceğini söyledi. Ramirez, “Bu vitaminleri alırken çok dikkatli olunmalı” diyerek uyarıda bulundu.



Ramirez’in yaşadığı durum, bilimsel literatürde insanlarda daha önce belgelenmemiş nadir bir örnek olarak öne çıkıyor. Hayvanlar üzerinde yapılan çeşitli çalışmalarda MSM maddesinin genellikle güvenli olduğu, hatta bazı durumlarda karaciğeri toksik maddelere karşı koruyabileceği gösterilmişti. Ancak çok yüksek dozlarda alınması durumunda bazı organlarda zarara yol açabileceği de kaydediliyor.



Ramirez’in kullandığı takviyenin etiketinde, dozun 100 mikrogram (0.1 gram) olduğu belirtiliyor ve bu miktarın insanlar için riskli bir doz olmadığı ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, saç, cilt ve tırnak takviyelerinde yer alan diğer bileşiklerin de potansiyel risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.