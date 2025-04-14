2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan dört çocuk annesi Jenny Ramirez, saç, cilt ve tırnak sağlığını desteklemek amacıyla kullandığı vitaminin, kendisini hastane yatağına düşüren ciddi bir sağlık krizine yol açabileceğini hiç düşünmemişti.
Kilo verme sürecinde olan ve bu süreçte olumlu değişimlerin yanı sıra bazı yan etkilerle de karşılaşan Ramirez, özellikle saç dökülmesini azaltmak amacıyla bir eczaneden temin ettiği reçetesiz bir vitamini kullanmaya başladı. Ancak Şubat ayı sonunda vitamin takviyesine başladıktan kısa bir süre sonra cildinde ve gözlerinde sararma belirtileri ortaya çıktı.