2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan dört çocuk annesi Jenny Ramirez, saç, cilt ve tırnak sağlığını desteklemek amacıyla kullandığı vitaminin, kendisini hastane yatağına düşüren ciddi bir sağlık krizine yol açabileceğini hiç düşünmemişti.

2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı - 1

Kilo verme sürecinde olan ve bu süreçte olumlu değişimlerin yanı sıra bazı yan etkilerle de karşılaşan Ramirez, özellikle saç dökülmesini azaltmak amacıyla bir eczaneden temin ettiği reçetesiz bir vitamini kullanmaya başladı. Ancak Şubat ayı sonunda vitamin takviyesine başladıktan kısa bir süre sonra cildinde ve gözlerinde sararma belirtileri ortaya çıktı.


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2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı - 2

KARACİĞER YETMEZLİĞİ VE ŞAŞIRTICI TEŞHİS

Yapılan tıbbi incelemelerde, Ramirez’in karaciğer yetmezliği yaşadığı ortaya çıktı. Doktorları, bu durumun vitaminin içeriğinde bulunan "metilsülfonilmetan" (MSM) isimli bileşenden kaynaklanabileceğini belirtti. Genellikle zararsız olduğu düşünülen MSM, bazı bilimsel çalışmalarda karaciğer hasarına karşı koruyucu etkiler gösterse de, Ramirez’in yaşadığı bu olay literatürde nadir görülen bir vaka olarak değerlendirildi.


2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı - 3

Karaciğerindeki hasarın yanı sıra safra kesesinde oluşan sert tortular nedeniyle safra kesesi de alınmak zorunda kaldı. Ramirez, yaşadığı bu süreci sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak, özellikle TikTok’ta genç kadınları ve anneleri bu tür takviyelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı - 4

"MULTİVİTAMİN Mİ KULLANIYORSUN?" SORUSU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ramirez, doktorlarının başlangıçta kendisinde hepatit olabileceğini düşündüklerini, ancak yapılan tüm testlerin negatif çıktığını söyledi. Durumunun nedenini anlayamayan doktorlar, sonrasında “Yeni bir multivitamin ya da takviye kullanıyor musun?” sorusunu yöneltti. Ramirez de saç ve tırnak sağlığını desteklemek için yeni bir vitamin kullanmaya başladığını belirtti.

Gastroenterolog doktoru, kullandığı takviyenin karaciğer yetmezliğine neden olabileceğini söyledi. Ramirez, “Bu vitaminleri alırken çok dikkatli olunmalı” diyerek uyarıda bulundu.

Ramirez’in yaşadığı durum, bilimsel literatürde insanlarda daha önce belgelenmemiş nadir bir örnek olarak öne çıkıyor. Hayvanlar üzerinde yapılan çeşitli çalışmalarda MSM maddesinin genellikle güvenli olduğu, hatta bazı durumlarda karaciğeri toksik maddelere karşı koruyabileceği gösterilmişti. Ancak çok yüksek dozlarda alınması durumunda bazı organlarda zarara yol açabileceği de kaydediliyor.

Ramirez’in kullandığı takviyenin etiketinde, dozun 100 mikrogram (0.1 gram) olduğu belirtiliyor ve bu miktarın insanlar için riskli bir doz olmadığı ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, saç, cilt ve tırnak takviyelerinde yer alan diğer bileşiklerin de potansiyel risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı - 5

BU BİTKİSEL TEDAVİLERE DİKKAT!

Toronto’daki karaciğer hastalıkları uzmanı Dr. Supriya Joshi, piyasada yaygın olarak kullanılan bazı takviyelerin, özellikle de ashwagandha, zerdeçal, yeşil çay özü ve kırmızı maya pirinci gibi maddelerin karaciğer üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Joshi, “Bu takviyeler genellikle safsızlık, yüksek doz veya ilaç etkileşimleri nedeniyle karaciğer sağlığını tehdit edebilir” dedi.


2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı - 6

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için takviye kullanımına yönelen bireylerin öncelikle bu takviyelere gerçekten ihtiyaçları olup olmadığını değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca kullanılan ürünlerin içeriği, dozu ve olası ilaç etkileşimleri konusunda da mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması tavsiye ediliyor.


2 belirtiyle doktora gitti, organ yetmezliği olduğunu öğrendi: Sadece popüler vitamin takviyesi kullanmıştı - 7

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), takviyeleri genellikle üretim sonrasında denetliyor ve ancak ürünlerin zararlı olduğu tespit edildiğinde müdahale ediyor. Bu durum, kullanıcıların, aldıkları ürünlerin gerçekten etiketinde yazan içeriğe sahip olup olmadığını anlamalarını zorlaştırıyor.

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