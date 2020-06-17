2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu

Araştırmacılar Güney Sibirya’da yer alan Tuva Cumhuriyeti’nde savaş aletleriyle birlikte gömülmüş en fazla 13 yaşında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğun mumyasını açığa çıkardı. Mumyanın 2 bin 600 yıl önce öldüğü ve Amazon savaşçısı olduğu düşünülüyor.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 14:29 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 14:31

2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 1

Bilim insanları, 2 bin 600 yıl önce silahlarıyla birlikte gömülen 13 yaşındaki savaşçının, Sibirya'da ortaya çıkarılmasının  30 yıl ardından cinsiyetini tanımladı.

2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 2

Sibirya’nın güneyinde yer alan Tuva cumhuriyetinde 1988 yılında çıkarılan mumyalanmış cesedin daha önce bir erkeğe ait olduğu düşünülüyordu, ancak yapılan genetik analizlerinin ardından kürke sarılı bedenin bir kız çocuğuna ait olduğu keşfedildi.

2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 3

Uzmanlar, bulguların İskitlerin cesur ve korkusuz kadın savaşçılarına işaret ettiğini söyledi. Göçebe bir topluluk olan İskitler milattan önce 900 ile 200 yılları arasında Sibiya’dan Anadolu ve Avrupa'ya çeşitli akınlar düzenledi.  

2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 4

Antik Yunan filozofu Hipokrat (MÖ 460-370), bir eserinde İskitler hakkında “Kadınları uzun ve iridir. Ok atarlar ve düşmanlarıyla savaşmaktan geri duramazlar. EvlenmEden önce üç düşmanlarını öldürmeleri gerekir” ifadelerini kullanıyor.

2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 5
Rusya'daki Saint Petersburg Enstitüsü yapılan çalışma kapsamında mumyayı tekrar inceledi. Araştımacılar en fazla 13 yaşında olan kız çocuğunun deri bir şapka ve jeorboa adı verilen çift düğmeli kürk bir ceket ile gömüldüğünü bildirdi.
2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 6
Bununla birlikte genç savaşçının yanında yay, 10 bronz ok, çeşitli mızraklar, bir balta ve uzun bir halat bulundu.
2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 7

CİNSİYETÇİ ÖNYARGILAR KEŞFİ 30 YIL ENGELLEDİ

Araştırmayı yöneten arkeolog Marina Kilunovskaya, daha önce bilim insanlarının cinsiyetçi önyargılar nedeniyle savaşçının erkek olduğunu düşündükleri ancak günümüzdeki teknoloji sayesinden onun bir kadın olduğuna dair artık hiçbir şüphelerinin kalmadığını açıkladı.
2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 8

GURURLA PAYLAŞIYORUZ

Kilunovskaya, “Mumyalanan savaşçının cinsiyeti, yaşı ve genetik özellikleriyle ilgili her şeyi test ettik. Onun bir kadın olduğundan eminiz ve sonuçları gururla paylaşıyoruz” dedi.
2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 9

AMAZON SAVAŞÇILARININ VARLIĞINI KANITLIYOR

Araştımacılar, çarpıcı keşfin daha önce çok Yunan mitolojisinde ve antik sanat eserlerinde birçok kez konu edilen Amazon savaşçılarının varlığını kanıtladığını belirtti.
2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu - 10

ANAVATANLARI SAMSUN'UN TERME İLÇESİ

Amazonlar klasik ve Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan kabileleri  tanımlamak için kullanılıyor. 

Herodot, Diodorus, Apollonius, Justinus, Pliny, Virgil, Aeschylus, Stephanos, Hesiod, Lysias, Pausanias gibi önemli tarihçiler, Temiskira’yı (Samsun'un Terme ilçesi) Amazonların ana vatanı olarak gösteriyor.

Helenistik ve Roma çağı tarihte Ön Asya'ya birçok Amazon saldırısından bahsediliyor.

Günümüzde ise amazon ismi genel olarak kadın savaşçı ile eş anlamlı olarak kullanılıyor. 

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