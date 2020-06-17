2 bin 600 yıl önce ölen Amazon savaşçısının mumyası bulundu

ntv.com.tr 17.06.2020 - 14:29 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 14:31
Bilim insanları, 2 bin 600 yıl önce silahlarıyla birlikte gömülen 13 yaşındaki savaşçının, Sibirya'da ortaya çıkarılmasının 30 yıl ardından cinsiyetini tanımladı.
Sibirya’nın güneyinde yer alan Tuva cumhuriyetinde 1988 yılında çıkarılan mumyalanmış cesedin daha önce bir erkeğe ait olduğu düşünülüyordu, ancak yapılan genetik analizlerinin ardından kürke sarılı bedenin bir kız çocuğuna ait olduğu keşfedildi.
Uzmanlar, bulguların İskitlerin cesur ve korkusuz kadın savaşçılarına işaret ettiğini söyledi. Göçebe bir topluluk olan İskitler milattan önce 900 ile 200 yılları arasında Sibiya’dan Anadolu ve Avrupa'ya çeşitli akınlar düzenledi.
Antik Yunan filozofu Hipokrat (MÖ 460-370), bir eserinde İskitler hakkında “Kadınları uzun ve iridir. Ok atarlar ve düşmanlarıyla savaşmaktan geri duramazlar. EvlenmEden önce üç düşmanlarını öldürmeleri gerekir” ifadelerini kullanıyor.
Amazonlar klasik ve Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan kabileleri tanımlamak için kullanılıyor.
Herodot, Diodorus, Apollonius, Justinus, Pliny, Virgil, Aeschylus, Stephanos, Hesiod, Lysias, Pausanias gibi önemli tarihçiler, Temiskira’yı (Samsun'un Terme ilçesi) Amazonların ana vatanı olarak gösteriyor.
Helenistik ve Roma çağı tarihte Ön Asya'ya birçok Amazon saldırısından bahsediliyor.
Günümüzde ise amazon ismi genel olarak kadın savaşçı ile eş anlamlı olarak kullanılıyor.