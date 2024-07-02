2 bin 600 yıllık bekleyiş için geri sayım başladı: Yeni Kutup yıldızı T Coronae Borealis

2 bin 600 ışık yılı uzaklıktaki T Coronae Borealis (T CrB) yıldızının yaklaşmakta olan termonükleer patlaması yaklaşıyor. Bu değişken yıldız, yaklaşık her 80 yılda bir yüzeyinde patlamalar yaşayan nadir bir gök cismi olarak biliniyor.





