2 bin 600 yıllık bekleyiş için geri sayım başladı: Yeni Kutup yıldızı T Coronae Borealis
2 bin 600 yıl önce doğan T Coronae Borealis Yıldızı, neredeyse 80 yıl aranın ardından en parlak görünümüne ulaşmak üzere patlamaya hazırlanıyor. Bilim insanları yıldızın patlamadan sonra Kutup yıldızı kadar parlak olacağını söylüyor.
2 bin 600 ışık yılı uzaklıktaki T Coronae Borealis (T CrB) yıldızının yaklaşmakta olan termonükleer patlaması yaklaşıyor. Bu değişken yıldız, yaklaşık her 80 yılda bir yüzeyinde patlamalar yaşayan nadir bir gök cismi olarak biliniyor.