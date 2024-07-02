2 bin 600 yıllık bekleyiş için geri sayım başladı: Yeni Kutup yıldızı T Coronae Borealis

2 bin 600 yıl önce doğan T Coronae Borealis Yıldızı, neredeyse 80 yıl aranın ardından en parlak görünümüne ulaşmak üzere patlamaya hazırlanıyor. Bilim insanları yıldızın patlamadan sonra Kutup yıldızı kadar parlak olacağını söylüyor.

2 bin 600 yıllık bekleyiş için geri sayım başladı: Yeni Kutup yıldızı T Coronae Borealis - 1

2 bin 600 ışık yılı uzaklıktaki T Coronae Borealis (T CrB) yıldızının yaklaşmakta olan termonükleer patlaması yaklaşıyor. Bu değişken yıldız, yaklaşık her 80 yılda bir yüzeyinde patlamalar yaşayan nadir bir gök cismi olarak biliniyor.


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2 bin 600 yıllık bekleyiş için geri sayım başladı: Yeni Kutup yıldızı T Coronae Borealis - 2

T CrB yıldızının son patlaması 1940'larda gerçekleşti ve o zamandan beri benzer bir parlaklık seviyesi görülmedi. Patladığında, T CrB'nin Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı olan Kuzey Yıldızı ile aynı parlaklığa ulaşması bekleniyor.

2 bin 600 yıllık bekleyiş için geri sayım başladı: Yeni Kutup yıldızı T Coronae Borealis - 3

2 bin 6000 ışık yılı uzaklıktaki yıldız çoktan patladı ancak gözlemler, patlamanın etkilerinin Dünya'ya ulaşmasıyla birlikte yapılacak.

Yıldız çıkış yaptığı tarihten bu yana uzayda yol alıyor.  Şimdi yolculuğunu tamamlamasına ve onu görmemize sadece haftalar hatta günler kaldı.

2 bin 600 yıllık bekleyiş için geri sayım başladı: Yeni Kutup yıldızı T Coronae Borealis - 4

Astronomi Birliği, patlamanın ardından takımyıldızın güncel bir taslağının yapılmasını öneriyor. Bu, patlamanın gerçekleştiği tarihi belirlemeye yardımcı olacak ve bilimsel gözlemlerin doğruluğunu artıracak.

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