2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan

Orta Amerika ülkesi Honduras, ülkedeki en tehlikeli çete liderlerini hapsetmek için kıyıdan 250 kilometre uzaklıkta ada hapishanesi inşa edecek. Hükümet, hapishanenin çetelerin örgütlenmesini ve kaçma girişimlerini engelleyeceğini belirtirken, muhalifler hapishanenin hem doğaya zarar vereceğini ve organize suçları önlemeyeceğini öne sürdü.

2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 1

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, 46 kadının çeteler tarafından 21 Haziran’da hapishanede öldürülmesinin ardından çeteleri etkisiz hale getirmek için yeni önlemler alacaklarını açıkladı.

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2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 2

Castro, ülkedeki en tehlikeli 2 bin çete liderini hapsetmek için kıyıdan yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki “Islas del Cisne” olarak da bilinen Kuğu Takımadası'na bir hapishane inşa edeceklerini duyurdu.

2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 3

Çete liderlerini toplumdan mutlak şekilde izole etmesi hedeflenen hapishanenin ayrıca çetelerin örgütlenmesini ve kaçma girişimlerini engellemesi bekleniyor.

2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 4

ADAYA ULAŞIM BOTLARLA BİR GÜN

Honduras Silahlı Kuvvetler Başkanı Jose Jorge Fortin, inşa edilecek hapishaneyle iletişimin yalnızca uydu aracılığıyla kurulabileceğini ve adalara ulaşımın botla bir gün sürdüğünü belirtti.

2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 5

Fortin, hapishane planına yönelik eleştirileri reddederek, "Bu terör atmosferinin devam etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 6

"DOĞAYA ZARAR VERECEK"

Muhalifler, hapishanenin hem inşa sürecinde doğaya zarar vereceğini hem de organize suçları önlemeyeceğini savunuyor.

2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 7

Human Rights Watch, 2020'de Honduras'ta 5 bin ila 40 bin arasında aktif çete üyesi olduğuna dair veriler paylaşmıştı.

2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 8
2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 9
2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 10
2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 11
2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 12
2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 13
2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 14
2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 15
2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan - 16
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