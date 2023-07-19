2 bin çete lideri aynı adada: Honduras'tan tartışmalı plan
Orta Amerika ülkesi Honduras, ülkedeki en tehlikeli çete liderlerini hapsetmek için kıyıdan 250 kilometre uzaklıkta ada hapishanesi inşa edecek. Hükümet, hapishanenin çetelerin örgütlenmesini ve kaçma girişimlerini engelleyeceğini belirtirken, muhalifler hapishanenin hem doğaya zarar vereceğini ve organize suçları önlemeyeceğini öne sürdü.
Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, 46 kadının çeteler tarafından 21 Haziran’da hapishanede öldürülmesinin ardından çeteleri etkisiz hale getirmek için yeni önlemler alacaklarını açıkladı.