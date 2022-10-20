2 bin yıldır kayıp olan dünyanın en eski yıldız haritası bulundu

800'DEN FAZLA YILDIZI ELE ALIYOR

Bununla birlikte, Hipparchus'un yıldız haritası 800'den fazla yıldızın boylam ve enlemlerini belgeleyerek, onu iki koordinat kullanmayan önceki haritalardan ayırıyor. Uzun zamandır tarihe karışmış olmasına rağmen, araştırmacılar onun hem var olduğunu hem de daha sonraları, daha iyi bilinen astronomik metinleri etkilediğini belirtti.

Gysembergh, "Bu keşif, genellikle antik Yunanistan'ın en büyük astronomu olarak kabul edilen Hipparchus'un, bilinen diğer girişimlerden yüzyıllar önce göklerin haritasını gerçekten çıkardığını kanıtlıyor" dedi.