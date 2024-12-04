2 bin yıllık gizemi çözene 15 milyon Türk Lirası ödül!
Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla kömürleşmiş Herculaneum parşömenleri, modern teknolojiyle gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Bilim insanları, bu antik metinleri çözecek yapay zeka uzmanlarına büyük ödül vaat ediyor.
MS 79 yılında, Vezüv Yanardağı'nın patlaması İtalya’nın Pompeii ve Herculaneum kentlerini yerle bir etti. Lavların ve volkanik küllerin altında kalan Herculaneum'da, bugün “Herculaneum Parşömenleri” olarak bilinen yaklaşık bin 800 papirüs tomarı bulundu.