2 bin yıllık gizemi çözene 15 milyon Türk Lirası ödül!

DAHA ÖNCE DE YAPILDI

Bu tür projeler daha önce büyük ödüller kazandırdı. Bu yılın başlarında bir grup öğrenci, Paris'teki Institut de France’da bulunan bir parşömende yapay zeka kullanarak metni çözmeyi başardı ve 550 bin sterlin ödül kazandı. Bilim insanları, "Bildiğimiz bir şey var: Bu parşömenlerdeki metinleri kurtaracağız. Ancak bunun için yetenekli mühendislerin yaratıcı çözümlerine ihtiyacımız var" diyor.